Katy Perry e le altre donne nello spazio, l’impresa per la prima volta tutta al femminile su Blue Origin

Katy Perry è una delle protagoniste della spedizione tutta al femminile avvenuta oggi a bordo del New Shepard di Blue Origin per raggiungere lo Spazio

Fonte: IPA Katy Perry

Un’impresa che rimarrà sicuramente nella storia, perlomeno in quella dei mitici viaggi nello Spazio: stiamo parlando della missione composta da un team tutto al femminile che vede tra le protagoniste la popstar Katy Perry e la compagna di Jeff Bezos Lauren Sanchez per raggiungere lo Spazio a bordo del velivolo New Shepard di Blue Origin, di proprietà proprio di Bezos.

Katy Perry vola nello spazio con Lauren Sanchez, futura moglie di Jeff Bezos

A prima vista potrebbe sembrare la trama ideale di un film di fantascienza in cui la protagonista, interpretata dalla bella Katy Perry, popstar mondiale da milioni di dischi venduti, decide di intraprendere un’emozionante missione spaziale e parte con il suo team alla volta dello Spazio profondo. Invece è tutto vero ed è accaduto oggi: alle 15.30 infatti, dal Texas, è partito il velivolo suborbitale New Shephard di proprietà dell’azienda Blue Origin di Jeff Bezos, già proprietario del colosso dell’e-commerce Amazon. Una missione incredibile e tutta al femminile che vede tra le protagoniste proprio la popstar Katy Perry e, insieme a lei, la prossima moglie dello stesso Bezos, Lauren Sanchez, pilota e imprenditrice.

Le due donne non erano sole, anzi: con loro c’erano due scienziate di alto livello come l’ingegnere spaziale ex membro della NASA Aisha Bowe e l’astrofisica Amanda Nguyen, e con loro anche la giornalista della CBS Gayle King e l’attivista Kerianne Flynn. Un team tutto rosa che, in conferenza stampa, ha scherzosamente dichiarato di voler “portare un po’ di glam nell’Universo”. L’impresa rimarrà nei libri di storia soprattutto perché era dal lontano 1963 che una donna non effettuava un volo orbitale, l’ultima volta fu appunto con la missione solitaria della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova.

Fonte: IPA

Katy Perry, la più famosa dell’equipaggio in virtù della sua professione, è stata un’ottimo traino per tutto il gruppo e per pubblicizzare al meglio questa storica missione: proprio ieri, durante l’ultima giornata prima del grande evento, la cantante aveva pubblicato sui social dei contenuti che la mostravano all’interno della capsula dove si è allenata nei giorni passati insieme alle colleghe per prepararsi al grande salto.

Katy Perry e il sogno realizzato di andare nello Spazio

“Ho sognato di andare nello spazio per 15 anni e domani quel sogno diventerà realtà. Non dirò che non posso credere di essere qui perché penso che credere nei propri sogni sia in realtà il modo in cui i sogni poi diventano realtà” ha dichirato una super emozionata Katy Perry a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram. La popstar non stava davvero nella pelle all’idea di poter finalmente realizzare il suo sogno di un viaggio fuori dall’orbita terrestre, non solo per sè, ma anche per tutte le donne che come lei condividono questo desiderio.

La cantante ha infatti dichiarato felice: “Se mi avessero detto che avrei fatto parte del primo equipaggio tutto al femminile nello Spazio, ci avrei creduto perché anche se non sono cresciuta con molto, da bambina non ho mai smesso di guardare il mondo con speranza e meraviglia. Sono motivata più che mai ad essere un esempio per mia figlia sul fatto che le donne dovrebbero occupare spazio” ha dichiarato la popstar pensando non solo alla sua bambina, Daisy Dove di 6 anni avuta dal marito Orlando Bloom, ma anche a tutte quelle bambine e donne che sognano di realizzare qualcosa che portano da sempre nel cuore.

E ha poi aggiunto: “Questa opportunità è così incredibile, posso mostrare a tutti i più giovani e vulnerabili tra di noi che possono raggiungere le stelle, letteralmente e figurativamente. Sono onorata di essere tra questo gruppo variegato di sorelle celesti” riferendosi alle sue compagne di avventura. Il volo è durato relativamente poco, circa 11 minuti, e ha portato l’equipaggio ad una distanza di 100 km sopra la Terra, attraversando lo spazio e permettendo all’equipaggio di sperimentare la sensazione dell’assenza di gravità.