La Ruota della Fortuna, Samira Lui se la prende con i concorrenti: “Mi fate disperare!”

IPA Samira Lui

Cambio della guardia a La Ruota della Fortuna, con il campione Fabio che dopo aver portato a casa oltre 90mila euro stasera cede lo scettro a Giulia. L’imprenditrice di Urbino è la dominatrice assoluta della partita, e lascia ben poco spazio agli altri due concorrenti. Il 24enne Mario non riesce a imporsi, complice anche un pizzico di sfortuna.

La partita scorre veloce e senza intoppi, con Gerry Scotti e Samira Lui che accompagnano concorrenti e telespettatori con la solita dose di ironia e battute.

Cosa è successo durante la puntata della Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna parte con la classica manche dedicata al cibo. Stasera si parla di bagnacauda, specialità piemontese che porta fortuna a Giulia, che indovina la soluzione in men che non si dica. Samira Lui e Gerry Scotti danno tutti i dettagli della ricetta e il conduttore si congratula con Samira: “In nome della nostra amicizia ti do dieci… meno“, la prende in giro in una delle loro solite divertenti schermaglie.

Nelle manche successive è spesso Giulia a dominare, con una tecnica insolita: appena può permetterselo compra tutte le vocali che può in modo da non rischiare di trovare passa o di perdere la mano per un errore. Una tattica che per il tabellone sul granchio violinista si rivela vincente, ma che successivamente ha esiti altalenanti.

L’atmosfera si scalda con i tormentoni. Stasera si parla di Baila (Sexy Thing) di Zucchero e Gerry Scotti non vede l’ora di sentirla suonare dai Fortuna Five. Quando parte la musica, infatti, si scatena. La soluzione, comunque, è di nuovo Giulia a darla. Per la manche successiva prova con la stessa strategia di prima: chiama tutte le vocali. Stavolta però non ha la stessa fortuna ed è costretta a passare la mano. Un errore che è una buona notizia per Fabio, che si aggiudica la manche. Giulia ci riprova, sempre con la stessa tecnica, e stavolta è quella giusta. “Non posso pensare ad American Gigolo senza pensare a Richard Gere, ma sai chi ha rifiutato il ruolo? Jhon Travolta!” dice Gerry. “Ah, pensavo lei” lo sfotte Samira.

Mario ci prova, indovina qualche consonante ma non compra nessuna vocale e così perde la mano. “Io mi dispero! Mi fate disperare!” esclama Samira che si appassiona al gioco ed empatizza con i concorrenti. Questo però offre l’occasione a Fabio per rimontare. Ma Giulia ha deciso di non lasciare spazio e subito infila un Triplete incredibile. Talmente tanto veloce che c’è tempo per un altro giro e indovina un’altra risposta. All’ultima manche è quasi incredibile: riesce a dare la soluzione quando sono fuori ancora pochissime lettere. È lei la nuova campionessa e si avvia alla Ruota delle Meraviglie con 22.300 euro.

Quanto ha vinto Giulia

Giulia rivela la stessa abilità nel dare le soluzioni. Il tema è Pila e la campionessa indovina la prima frase in 4 secondi e la seconda solamente in due. Nemmeno il terzo tabellone la mette in difficoltà e la risposta giusta arriva in pochi secondi. Al momento di aprire le buste c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nella prima busta aperta ci sono mille euro, nella seconda 5mila. Giulia però le rifiuta entrambe e tenta la fortuna con la terza: una scelta vincente, visto che dentro ci sono 20mila euro. Un bel colpo per la ragazza che, al termine della prima puntata da campionessa de La Ruota della Fortuna, ha già messo da parte la bellezza di 42mila euro.