Ascolti tv del 17 agosto, l’omaggio a Gino Paoli in una serata di musica e ricordi

Gino Paoli protagonista in una serata Rai 2 con “Per sempre Gino”, mentre Rai 1 ha puntato su Montalbano e Canale 5 su "Scherzi a parte": come sono andati gli ascolti

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IPA Gino Paoli, il ricordo su Rai 2 sfida gli ascolti

Lunedì 17 agosto la serata televisiva ha seguito ancora una volta la programmazione estiva scegliendo di intrattenere con fiction, musica e attualità.

Rai 1 ha puntato ancora una volta sulla fiction con Il giovane Montalbano, che ha riportato sul piccolo schermo Michele Riondino nei panni del giovane commissario. Rai 2 ha invece dedicato la serata alla musica con Per sempre Gino, lo speciale condotto da Pierluigi Diaco che ha celebrato Gino Paoli e la sua lunga carriera. Un omaggio alla vita e alla musica dell’artista, attraverso ricordi, testimonianze e le sue canzoni, che ha occupato la prima serata della rete.

Su Rai 3 è tornato Filorosso con Antonino Monteleone, mentre sul fronte Mediaset, Canale 5 ha affidato la serata all’intrattenimento di Scherzi a parte con Max Giusti. Rete 4 ha invece proposto Zona Bianca, mentre Italia 1 ha puntato sul calcio con la Coppa Italia e la sfida tra Palermo e Lecce.

Nell’Access Prime Time è continuata invece la sfida tra Marco Liorni, al timone della versione estiva de L’Eredità, e l’ormai immancabile La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ma chi ha conquistato gli ascolti della serata?

Ascolti tv del 17 agosto: la Prima Serata

La serata di lunedì 17 agosto premia ancora una volta Il giovane Montalbano: la fiction che vede protagonista Michele Riondino su Rai 1 interessa 2.286.000 spettatori, pari al 20,6% di share. Su Canale 5, la replica di Scherzi a parte conquista invece 1.309.000 spettatori con il 12,8%.

Su Rai 2, Per sempre Gino accompagna il pubblico nel ricordo di Gino Paoli e intrattiene 269.000 spettatori, pari al 3% di share. Lo speciale dedicato all’artista si ferma quindi al 3%, mentre su Italia 1 la serata ha un altro protagonista: la Coppa Italia, con la sfida tra Palermo e Lecce che incolla davanti al video 894.000 spettatori, pari al 7%.

Tra le altre proposte della serata, su Rai 3 Filorosso segna 427.000 spettatori con il 4,1% di share, mentre su Rete 4 Zona Bianca totalizza 536.000 spettatori, pari al 5,2%. Su La7, In Viaggio con Barbero raggiunge 452.000 spettatori con il 3,3%. Su Tv8, infine, Dinner Club ottiene 198.000 spettatori e il 2,1% di share.

Access Prime Time: è ancora sfida Scotti-Liorni

Nell’Access Prime Time, Marco Liorni prova ancora a tenere testa a Gerry Scotti, ma La Ruota della Fortuna resta davanti. Su Rai 1, L’Eredità Summer totalizza 2.448.000 spettatori con il 16,4% di share, mentre su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna parte da 3.304.000 spettatori (22,5%) e, subito dopo, La Ruota della Fortuna raggiunge 4.112.000 spettatori con il 27,6%.



La sfida tra i due quiz si conferma quindi nettamente a favore di Canale 5, che anche nell’Access Prime Time raccoglie una fetta importante del pubblico. Tra le altre proposte, In Onda su La7 conquista 1.053.000 spettatori con il 7,1% di share, mentre su Rete 4 4 di Sera News raggiunge 793.000 spettatori (5,4%) nella prima parte e 600.000 (4%) nella seconda.

Su Italia 1, Coppa Italia Live raduna 456.000 spettatori con il 3,1%, mentre su Rai 2 TG2 Post è scelto da 504.000 spettatori (3,3%). Su Rai 3, la replica di Via dei Matti n° 0 appassiona 437.000 spettatori, pari al 3%. Chiudono Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove, che raccoglie 552.000 spettatori con il 3,7%, e 4 Ristoranti su Tv8, che arriva a 457.000 spettatori e il 3,1%.

Preserale: i dati del 17 agosto

Per quanto riguarda il preserale, Reazione a Catena mantiene il vantaggio su The Wall. Su Rai 1, L’Intesa Vincente ottiene 2.076.000 spettatori con il 20,6% di share, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.940.000 spettatori, pari al 24,2%. Su Canale 5, The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.466.000 spettatori (15,5%), mentre The Wall convince 1.710.000 spettatori con il 15,2%.

Su Rai 2, dopo TGSport Sera, che raccoglie 413.000 spettatori con il 4,5% di share, Blue Bloods è seguito da 330.000 spettatori (3%) nel primo episodio e da 511.000 spettatori (3,8%) nel secondo. Su Italia 1, invece, la partita di Coppa Italia Sassuolo-Cesena sigla 318.000 spettatori, pari al 2,8%.

Su Rai 3, le news dei TGR tengono informati 2.120.000 spettatori con il 17,1% di share. A seguire, Blob segna 765.000 spettatori (5,6%), mentre Via dei Matti n° 0 in replica sigla 437.000 spettatori (3%).

Su Rete 4, 10 Minuti è scelto da 806.000 spettatori (6,9%), mentre La Promessa intrattiene 939.000 spettatori, sempre con il 6,9%. Su La7, Grantchester raduna 111.000 spettatori (1,2%) nel primo episodio e 105.000 (0,9%) nel secondo.