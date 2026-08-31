Ascolti tv del 30 agosto, Gerry Scotti non teme rivali: Liorni non ce la fa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Continua la scalata di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: anche nella serata di domenica 30 agosto lo show dell’access prime time di Canale5 dimostra di essere inarrestabile, con Marco Liorni – ormai alle ultime battute – che arranca con L’Eredità Summer.

E in prima serata Canale5 non smette di dominare la scena: mentre infatti su Rai1 andava in onda la commedia Rido perché ti amo, Mediaset proponeva la dizi turca Racconto di una notte, che continua ad appassionare milioni di telespettatori. Su Rai2 era in programma la serie tv crime Elsbeth, Rai3 invece proponeva una nuova puntata del programma di Domenico Iannacone Che ci faccio qui – Il capolavoro. Su Rete4 l’appuntamento era con il documentario Giganti, dedicato alle grandi figure che hanno segnato la storia, e su Italia1 andavano in onda gli episodi della celebre serie Chicago Fire. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di domenica 30 agosto? I dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 30 agosto