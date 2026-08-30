La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Nicla Ozenda si “sfidano” a colpi di glamour

Samira Lui e la voce dei Fortuna Five conquistano la scena con due look opposti ma ugualmente d'impatto, mentre la puntata de "La Ruota della Fortuna" scorre con qualche colpo di scena

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna con un’altra puntata, la penultima di questo mese di agosto, e lo fa tingendosi di glamour. Al timone del game show di Canale 5 come sempre ci sono Gerry Scotti e Samira Lui, impeccabile nel look come al tabellone, ma stavolta a darle del filo da torcere c’è Nicla Ozenda che incanta non solo con la sua voce melodiosa ma anche con un completo che non passa inosservato.

A sfidare il campione in carica Fabio arrivano alla Ruota Marianna da Nocera Inferiore e Francesco da Como. È una gara piena di suspense e colpi di scena, intervallata come al solito dagli immancabili siparietti dei due padroni di casa. Ma vediamo cosa è successo nella puntata di domenica 30 agosto.

Samira Lui incanta in celeste, Nicla punta sul total yellow

Non c’è solo la competizione a catturare l’attenzione quando si guarda La Ruota della Fortuna, ormai lo sappiamo. Anche questa volta Samira Lui sceglie un look che illumina lo studio (e lei): un abito corto celeste in pizzo, con giochi di trasparenze, scollo all’americana e reggiseno a fascia in pendant. Una tonalità particolarmente riuscita, capace di valorizzare la sua carnagione e regalarle ancora più luce sotto i riflettori.

Sul fronte cromatico non è da meno Nicla, la voce dei Fortuna Five, che punta invece su un deciso total yellow, composto da pantaloni e camicetta smanicata. Una scelta vitaminica che porta immediatamente una ventata d’estate nello studio.

Tra un round e l’altro arriva anche il momento delle battute di Gerry Scotti. Parlando dello squalo volpe, il conduttore domanda: “Sai chi è il suo migliore amico? Il pesce gatto”. La reazione di Samira è tutta un programma: “Dovevo aspettarmelo…”, dice sconsolata. Un siparietto che conferma ancora una volta la sintonia ormai rodata tra i due.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo in puntata

A proposito di glamour, il campione in carica Fabio si presenta in studio con una camicia color salmone che Gerry Scotti nota subito trasformandola in uno dei primi spunti simpatici della serata. Ma il campione non si lascia distrarre e comincia immediatamente a mettere punti tra sé e gli avversari.

La concorrente che riesce maggiormente a tenergli testa è Marianna. La partita resta aperta soprattutto grazie alla sua capacità di trovare diverse soluzioni (e una buona dose di fortuna) almeno fino al Round Express, quando arriva l’errore che rimette tutto in discussione: Marianna chiama una consonante sbagliata e finisce sulla bancarotta, perdendo quanto accumulato fino a quel momento.

Più complicata, invece, la serata di Francesco, che fatica a trovare spazio e rimane a lungo fuori dai giochi. È lo stesso Gerry a sottolinearlo prima dell’inizio del Triplete, quasi a spronarlo a tentare una rimonta. Francesco prova effettivamente a rimettersi in corsa durante l’Ultimo Round, ma sbaglia la risposta e in ogni caso ormai il vantaggio di Fabio è troppo consistente.

Il campione chiude così la gara con 13.800 euro, assicurandosi ancora una volta il diritto di accedere alla fase finale.

Quanto ha vinto il campione

Per Fabio la serata non è ancora finita. Alla Ruota delle Meraviglie il campione riesce infatti ad aggiungere altri 10.000 euro al bottino già conquistato durante la partita. Il premio più ambito, però, gli sfugge: non trova la soluzione di tutti e tre i tabelloni e deve quindi rinunciare Grande Panda.