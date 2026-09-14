La Ruota della Fortuna, la battuta di Samira Lui: “Non vedevo l’ora di dirlo”

Nuove entrate nella band de "La Ruota delle Fortuna" e una sfida che ha regalato emozioni: Gerry Scotti e Samira Lui fanno show

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IPA Samira Lui

Una ruota che non si ferma mai quella di Gerry Scotti e che continua ad appassionare. L’access prime time di Canale 5 si tinge anche lunedì 14 dell’arcobaleno de La Ruota della Fortuna. Una serata scoppiettante, iniziata nel segno della novità, con due new entry nella band del programma: andato via il cantante dei Fortuna Five, Marco Galeone, è Alex Mandelli ad ereditarne il microfono. Ma non è stata l’unica aggiunta: con lui ha fatto il suo ingresso nel programma il tastierista Luca Algisi.

La battuta di Samira Lui e la confessione di Gerry Scotti

Durante le puntate de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e Samira Lui si lanciano spesso in siparietti divertenti, lasciandosi andare a battute improvvisate e momenti leggeri, perfetti per accompagnare i telespettatori nel mood della gara: seria, ma divertente e ricca di sorprese. Dopo la presentazione dei nuovi Fortuna Six, e non più Five, con l’aggiunta di Alex Mandelli e Luca Algisi, è iniziata la gara con la golosità della manche sul cibo, che lunedì 14 settembre ha interessato le seadas, “ravioli dolci fritti serviti con il miele”, ha indovinato la campionessa Sabina conquistando i suoi primi 1000 euro.

Poi la partita è continuata con gli altri “cruciverba” ed è arrivato il momento de Il Regno degli Animali. “Animali di qua animali di là, stasera abbiamo il cincillà!“, ha esclamato Samira Lui per introdurre il gioco, “Non vedevo l’ora di dirlo”.

Gerry non ha commentato ulteriormente, ma tra il pubblico c’era sicuramente qualche appassionato di rime e giochi di parole, poiché le risate non sono mancate. A indovinare la soluzione anche in questo caso è stata la campionessa. Il pubblico ha così scoperto che ai cincillà non bisogna fare il bagno. “Io lo sapevo per un motivo molto triste”, ha detto Scotti a riguardo, “i figli di un mio amico gli hanno fatto la doccia”. Una parentesi del gioco iniziata con il sorriso e finita in amarezza.

Sabina vince ancora: cos’è successo in puntata

A sfidarsi nell’access prime time di Canale 5 sono stati la campionessa Sabina, appassionata di musical come dimostra indossando in puntata un vestito utilizzato in scena in una delle sue performance, Noa, istruttore di arrampicata originario di un paese vicino a Rimini e Matteo, event manager del milanese.

Bisogna ammettere che la serata di lunedì 14 settembre non ha riservato molte sorprese: Sabina fin dall’inizio ha dominato, arrivando in vantaggio fino al Triplete. La manche avrebbe potuto cambiare le sorti della gara, ma alla fine la ragazza ha avuto la meglio. Neanche L’Ultimo Round, a tema “Antichità”, ha lasciato spazio agli sfidanti: a dare l’ultima soluzione è ancora Sabina, che ha guadagnato 15.400 euro. Così ha conquistato ancora una volta La Ruota delle Meraviglie.

Sabina indovina due delle tre frasi. La mamma della concorrente ha suggerito di aprire prima la busta numero 3, ma, contenendo questa solo 5mila euro, è stata scartata. La numero 1, conteneva invece 20mila euro. Sabina torna a casa con più di 51mila euro in due serate.