Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle rispolvera la “busta choc”. E Milly sbaglia l’ingresso

IPA Barbara D'Urso

C’era grande emozione prima della puntata, inutile negarlo: persino Milly Carlucci, la Generalessa, ha sbagliato ingresso ben due volte. Ma è iniziata una nuova serie, un “nuovo ciclo di Ballando“: lo ha detto la conduttrice stessa, prima di dare il via alle danze. Ci sono due volti diversi in giuria: Alberto Matano e Barbara D’Urso. E quest’ultima si è presentata con un vestito che è (senza dubbio) manifesto della sua presenza all’interno del programma: un look con la scritta “busta choc” sulla maglietta. Il suo passato presente lì, in Rai, nello studio dedicato a Pippo Baudo.

Barbara D’Urso, il look con la scritta “busta choc”: così inizia il suo Ballando

Nessuno è rimasto “scioccato”, per riprendere la parola tanto cara a Barbara D’Urso, perché per tutta l’estate non si è parlato d’altro. Il suo nome, voluto fortemente da Milly Carlucci, non è stato una novità. Ad annunciarlo è stata lei stessa pochi giorni fa, e così l’abbiamo vista arrivare sul palco di Ballando, annunciata da Milly Carlucci per ultima, come la carta vincente.

Per Barbara è ormai un ritorno: nel 2025 è stata presente da concorrente, nel 2026 è alla giuria. Con un abito che ha subito messo le cose in chiaro: la D’Urso è tornata, e i suoi “orfani televisivi” ora possono ritrovarla. Ma questo non è il futuro, è il presente ed è innegabilmente legato al passato. Chi ha dimenticato la sua frase ormai entrata nella storia (di Mediaset): “Siete pronti per una busta choc?”. Sotto l’abito elegante, la maglietta nera “busta choc”, con la scritta rossa e con un font creepy: è così che la D’Urso ha iniziato il suo cammino a Ballando. Un ritorno in grande stile.

Milly Carlucci non nasconde l’emozione: “Ho sbagliato due volte l’ingresso”

I cambiamenti non sono mai facili da gestire, e non lo sono di certo per chi, dopo anni, si è ritrovata ad affrontare più di un cambiamento all’interno del programma. E così le prime parole della Carlucci sono state proprio per questo nuovo ciclo di Ballando: al suo fianco c’è Simone Di Pasquale, e non Paolo Belli. In questa edizione ha scelto di collaborare con il programma dietro le quinte: non lo vedremo in studio.

“Salutiamo Paolo Belli, che ci sta guardando da casa”: non è mancato il saluto da parte di Milly e della squadra. Quest’anno Ballando va in onda dallo studio intitolato a Pippo Baudo: “E questo ci emoziona ancora di più”. Al tesoretto, invece, in questa nuova edizione ci sono due volti “opposti”, due grandi donne dello spettacolo che, ne siamo certe, daranno la loro impronta al programma: Simona Ventura e Francesca Fialdini.

La Generalessa, dopo un inizio “express”, in cui lei stessa ha raccontato di aver sbagliato due volte l’ingresso e di essere andata prima da una parte e poi dall’altra, ha però detto una frase che ha centrato il punto: “Credo sia bellissimo dopo tanti anni avere l’impressione di ricominciare da capo”. Perché è così: è un banco di prova, è una novità, ma rimane sempre Ballando con le Stelle, “casa” per chi ormai da decenni ama seguire i passi di danza delle stelle in pista.