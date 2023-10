Pantaloni di pelle: ecco gli outfit giusti per ciascuna fisicità

Fonte: Getty Images

I pantaloni in pelle, un po’ come i leggins in pelle, sono un capo che presenta qualche rischio in termini di vestibilità: non sono semplicissimi da indossare, quindi è facile incappare in qualche errore di stile. Vediamo qualche idea di look per evitare scivoloni!

Pantaloni di pelle, come abbinarli con stile

Con le sneakers

Un classico con cui non sbagliate mai. Le sneakers tolgono quella patina complicata al pantalone e li rinfrescano, rendendoli portabili anche per un pomeriggio di shopping tra amiche. Completate il look con una borsa da giorno e una felpa in colore a contrasto.

Con il cardigan

Il cardigan è un capo che sta bene un po’ a tutte e, nel caso in cui il lato B non sia il vostro forte, potete sceglierlo un po’ più lungo, in modo che arrivi fin sotto al sedere. Un’altra opzione che funziona sempre in questi casi è la camicia in jeans aperta: potete sceglierla della lunghezza che preferite, basterà lasciarla sbottonata e indossarla sopra una t-shirt bianca. Ai piedi sempre scarpe basse: così sdrammatizzate tutto il look.

Fonte: Getty Images

Con le derby

Le derby, ossia le scarpe dal look maschile stringate e in cuoio semplicissimo, sono il complemento perfetto per questi pantaloni, perchè li rendono eleganti in modo facile e senza strafare. Abbinateci una semplice t-shirt e una giacca in pelle e l’effetto finale sarà un perfetto casual chic!

In versione 5 tasche

I cinque tasche non sono altro che pantaloni che hanno il taglio di un jeans, con 5 tasche appunto. Declinati nella versione in pelle, sono perfetti per aggiungere un tocco rock! Potete metterli anche con la giacca in jeans, oppure in pelle, ma non nera, per evitare di incupire tutto. Ai piedi, bikers o ankle boots.

Fonte: Getty Images

Quando indossare i pantaloni in pelle

I pantaloni in pelle sono un capo molto casual, decisamente adatto a contesti informali e perfetti per il tempo libero. Già in versione business possono diventare difficili, perché il loro utilizzo varia molto dal contesto lavorativo in cui vi trovate. Il mio consiglio, se volete renderli più classy, è quello di indossarli con qualcosa di strutturato, che quindi faccia sì che l’insieme sia più sofisticato.

Fonte: Getty Images

A chi stanno bene i pantaloni in pelle

I pantaloni in pelle, come si diceva, non sono facilissimi. In linea di massima valorizzano chi ha gambe lunghe e sottili, ma questo non vuol dire che non possano essere indossati anche se le gambe non sono il vostro punto di forza. In questo caso, il mio suggerimento è quello di scegliere un modello che non sia troppo stretto, quindi un taglio più easy e rilassato e magari di abbinare un capo over, come un cardigan dalle linee morbide.

Fonte: Getty Images

A proposito di pantaloni in pelle

Prima di concludere, vorrei farvi riflettere su una cosa: la “pelle” della maggior parte di questo genere di pantaloni (e di capi in pelle), di naturale spesso ha poco o nulla, perché si tratta di poliestere. Non stiamo quindi parlando affatto di un capo sostenibile, né etico, perché sfrutta risorse del pianeta che poi non saranno recuperabili. I capi sintetici infatti, oltre a non far traspirare la pelle, non sono biodegradabili e ci impiegano secoli prima di decomporsi, liberando microplastiche nell’ambiente.