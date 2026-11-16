Milly Carlucci interviene sul caso D’Urso-Mariotto, il video dopo Ballando viene sommerso dalle critiche

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IPA Milly Carlucci

Le luci dello studio si erano appena spente e l’eco della lite rimbombava ancora sui social quando Milly Carlucci ha deciso di metterci la faccia. Poco dopo la chiusura della puntata del 14 novembre di Ballando con le Stelle, la padrona del sabato sera di Rai 1 è comparsa in un breve filmato sul profilo X ufficiale dello show, con l’obiettivo di riportare la calma dopo lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, destinato a far parlare a lungo.

Sappiamo che, dopo aver danzato in pista nella scorsa edizione coppia con Pasquale La Rocca, a Ballando con le Stelle 2026 Barbara D’Urso siede al tavolo della giuria. Accanto a lei c’è proprio lo stilista, e tra i due l’intesa è sempre rimasta fragilissima. Già a fine ottobre erano volate frecciate pesanti. Lei gli aveva dato dell’antiquato mentre lui le aveva chiesto perché avesse accettato il ruolo di giurata. Sabato la tensione ha toccato il picco, quando Mariotto ha spruzzato del profumo verso la collega accompagnando il gesto con una battuta sul cattivo odore.

Milly Carlucci, il video su X dopo Ballando con le Stelle, le sue parole

Anche stavolta Milly Carlucci è rimasta fedele a sé stessa, da sempre convinta che lo spirito di mediazione sia la scelta migliore per uscire dall’impasse. Nel video pubblicato su X ha raccontato la serata come un concentrato di emozioni forti e momenti estremi, evitando con cura di nominare i due giurati. Ha riconosciuto, questo sì, che in diretta ci sono stati eccessi e che il gioco, a volte, prende pieghe difficili da governare.

Subito dopo ha calato la carta che le sta più a cuore, ovvero l’idea del programma come una grande famiglia, tenuta insieme dall’amore per la danza, per lo spettacolo e per il divertimento. Una famiglia che sa, a suo dire, rimettere in armonia anche le tinte più accese. Il congedo è stato affidato al suo ritornello di sempre, quel “cuore oltre l’ostacolo” che i fan conoscono bene, con l’appuntamento alla puntata successiva.

Caso Barbara D’Urso-Mariotto, perché il pubblico critica Milly Carlucci

Ma quel messaggio così morbido è suonato come una nota stonata per una larga fetta del pubblico. Sotto il post le critiche a Milly Carlucci sono arrivate a pioggia, con un sentimento dominante di delusione. Tanti utenti si aspettavano una parola decisa, soprattutto da una donna con la sua esperienza. Qualcuno ha sottolineato che durante la diretta a prendere le difese della D’Urso siano stati soltanto Alberto Matano e Carolyn Smith. Altri hanno ricordato alla conduttrice che, avendo scelto Barbara per la giuria, avrebbe dovuto anche proteggerla. E più di un commento ha parlato apertamente di un brutto capitolo per lo show.

A pesare sul giudizio c’è anche il passato di Mariotto, che negli anni ha collezionato diverse uscite sopra le righe e che la stessa Milly, tempo fa, aveva richiamato con un simbolico cartellino giallo. Per molti spettatori, stavolta, la misura era colma.

Ora tutti gli sguardi sono puntati sui prossimi giorni. Milly deciderà di alzare la voce? E soprattutto, che cosa farà Barbara? Nei corridoi della tv si rincorrono voci su un possibile addio dell’ex regina dei pomeriggi Mediaset. Per scoprirlo basterà aspettare sabato, quando la musica ripartirà e ogni occhio sarà fisso su quel tavolo della giuria.