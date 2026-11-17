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IPA Milly Carlucci

Il futuro di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è ancora tutto da scrivere. Dopo lo scontro in diretta con Guillermo Mariotto, la conduttrice potrebbe decidere di lasciare il programma di Rai1. Un’ipotesi che, almeno per il momento, resta aperta e sulla quale nemmeno Milly Carlucci è riuscita a fare chiarezza.

Intervistata dal Tg1, la padrona di casa del dance show ha ammesso di non sapere quale sarà la scelta della giurata del dancing show, lasciando intendere che il confronto tra loro è ancora in corso. Le scuse del giurato sono arrivate, ma potrebbero non bastare a ricucire lo strappo, e adesso tutti gli occhi sono puntati sulla prossima puntata.

Barbara D’Urso lascia Ballando con le Stelle? Le parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci non nasconde la propria incertezza: dopo essere intervenuta a La Volta Buona di Caterina Balivo, e aver pubblicato un video sui social per commentare quanto accaduto, la conduttrice è tornata sull’argomento durante un’intervista al Tg1. Al centro della conversazione, inevitabilmente, il possibile addio di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle.

“Adesso non lo so ancora se resterà, ha il diritto di scegliere. Ne stiamo parlando. Non so se accetta le scuse di Mariotto o se invece va via. Non lo so e non la posso influenzare”, ha spiegato Carlucci, confermando che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. Parole che lasciano aperti entrambi gli scenari: Barbara potrebbe accettare le scuse e proseguire la sua esperienza nel programma, oppure scegliere di interromperla dopo un episodio che l’ha profondamente ferita.

Milly, da parte sua, non intende forzare la situazione: “Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà”, ha aggiunto. La risposta è attesa per la prossima diretta, quando si capirà se la frattura potrà essere superata oppure se l’incidente con Mariotto avrà conseguenze sulla permanenza della conduttrice nel cast.

Il caso Mariotto e il gesto del profumo che ha ferito Barbara D’Urso

A scatenare la polemica è stato un gesto di Guillermo Mariotto durante la puntata di Ballando con le Stelle. Dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca lo storico giurato ha spruzzato del profumo in direzione di Barbara D’Urso, accompagnando il gesto con un’allusione a un presunto cattivo odore.

Una provocazione che la conduttrice non ha affatto gradito e che ha rapidamente acceso il dibattito anche fuori dallo studio televisivo. Dopo la trasmissione, Barbara ha affidato ai social il proprio sfogo, raccontando di essersi sentita molto delusa e ferita da quanto accaduto.

E le sue parole hanno alimentato le indiscrezioni su un possibile abbandono del programma: “Trovo questa cosa imperdonabile. Ho già perdonato l’altra volta, non so che succederà, o forse già lo so“. Se inizialmente l’ipotesi sembrava legata soprattutto al clamore suscitato dall’episodio, le successive dichiarazioni di Milly Carlucci hanno confermato che la permanenza di D’Urso è effettivamente oggetto di una riflessione.

Milly Carlucci difende Mariotto: “Un gesto istrionico, ha chiesto scusa”

Nel tentativo di riportare la serenità all’interno del programma, Milly Carlucci ha cercato di ridimensionare quanto accaduto, pur riconoscendo che certi momenti di tensione non sono piacevoli da gestire. “Intanto mi fa un po’ sorridere che sia diventato un caso nazionale, ma questa è la potenza di Rai1”, ha dichiarato ai microfoni del Tg1. “Si è trattato di una diatriba tra i due membri della famiglia di Ballando: si sono infiammati”.

La conduttrice ha poi preso le difese di Mariotto, ricordando il lungo rapporto professionale che li lega. “Al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa, non c’è mai stata da parte sua alcuna offesa nei confronti di Barbara, il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto. Ne ha fatti tanti in 21 anni di trasmissione”.

Secondo Milly il giurato non avrebbe avuto intenzione di offendere la collega: “Ho capito che Barbara ha equivocato e l’aveva resa personale la cosa. Sembra sempre che Mariotto stia facendo un teatrino, ma le scuse credo siano state sentite perché l’ultima cosa che vuole è offendere una donna”, ha aggiunto.

E, quasi anticipando le possibili critiche per la sua posizione, ha precisato con ironia: “Adesso sembra che io stia facendo la difesa d’ufficio di Mariotto, ma lo conosco bene. Lui ama profondamente le donne, le veste e le fa belle da tutta la sua vita”. Di certo una posizione moderata e fin troppo prudente, per mantenere i delicati equilibri del cast.

La padrona di casa ha poi ricordato la natura del programma: “Ballando con le Stelle è un varietà particolare. Sono 4 ore e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere”.