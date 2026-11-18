Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Milly Carlucci con Barbara D'Urso

Barbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle. Ma cambierà posto in giuria: non siederà più accanto a Guillermo Mariotto. A farlo sapere Milly Carlucci che ha svelato altri retroscena della querelle della settimana, che ha monopolizzato web e tv, incluso il TG1. La conduttrice del dancing show non ha esitato a definire la collega “un genio” per “il caso mediatico” creato, di cui ha tanto beneficiato anche il programma del sabato sera.

Barbara D’Urso e le due lettere a Milly Carlucci

In collegamento a La Vita in Diretta di Alberto Matano, Milly Carlucci ha ripercorso le tappe della querelle tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto.

“Non stiamo parlando dei massimi sistemi mondiali, non è la guerra in Ucraina e non è la Palestina. Parliamo del bancone di Ballando con le Stelle, abbiamo assistito al battibecco e alla polemica da varietà, una cosa leggera. Il pensiero finale della serata era che le serate fossero tornate nei limiti di un normale battibecco televisivo”, ha premesso la Carlucci, che non pensava ad uno scandalo di tale portata.

“Durante la pubblicità del tg di mezzanotte Barbara ballava dietro le quinte con Chiquito e poi è andata in un locale con gli altri maestri e concorrenti. Pensavamo fosse tornato tutto alla normalità. Poi nella notte, alle 5, è arrivato il suo video sfogo“, ha aggiunto.

Un video che, come sottolineato da Milly, “ha creato un caso. Sembrava che lei volesse andarsene, ci sono stati scambi di messaggi con il co-autore che si occupa della giuria. Ad un certo punto della giornata, lunedì, ci arriva una comunicazione ufficiale: una lettera che sembra annunciare una decisione definitiva. Le abbiamo chiesto se avesse preso una decisione, ci ha risposto ‘ci sentiamo domani’. È arrivata una seconda lettera che smentiva la precedente, dopo l’intervista al Tg1 è arrivata la conferma: Barbara sabato ci sarà, ha creato un caso pazzesco”.

La presentatrice Rai ci ha poi tenuto a sottolineare: “Allora io dico – alla fine di tutto questo – Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano, che sarà diventato anche europeo. Ne hanno parlato tutti”.

Barbara D’Urso non siederà più accanto a Mariotto

Rivolgendosi a Matano, conduttore de La Vita in Diretta ma anche giurato di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha inoltre annunciato che da sabato prossimo i giurati cambieranno posto. Una proposta tra l’altro avanzata proprio da Alberto dopo la lite in diretta tra Barbarella e Mariotto. Una proposta che è stata presa in considerazione e accettata.

“Tu hai fatto una richiesta precisa di cambiamento di posto e ti sei offerto come vittima sacrificale: hai detto che eri disposto a sederti vicino a Guillermo Mariotto. Barbara passerà al tuo posto… e Mariotto ha detto che verrà con un flacone di profumo ancora più grande…“, ha dichiarato Milly.

Il costumista venezuelano continua infatti a sostenere che nel nuovo studio di Ballando con le Stelle si avverta un forte odore di topi. Per questo avrebbe deciso di portare con sé un profumo. Non uno qualsiasi bensì una fragranza costosissima di Hermès, dal valore di ben mille euro, come ha tenuto a puntualizzare il diretto interessato.