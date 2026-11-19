IPA Il giornalista Piero Vigorelli

Se n’è andato “lontano dalla sua amata Ponza”, lasciando un grande vuoto nel cuore della sua famiglia e di tutto il giornalismo italiano. Piero Vigorelli si è spento la sera di mercoledì 18 novembre, all’età di 82 anni. Protagonista della televisione tra Rai e Mediaset e sindaco dell’isola pontina dal 2012 al 2017, viene ricordato in queste ore con affetto da colleghi e istituzioni, a cominciare dal toccante omaggio social del sindaco Francesco Ambrosino.

L’addio del sindaco di Ponza, il suo posto del cuore

Il legame con Ponza durava da oltre 45 anni: prima rifugio dove coltivare la passione per la pesca, raccontata anche su Alice Tv nel 2010, poi centro del suo impegno civile. Nel maggio 2012, era stato eletto sindaco con una lista civica, primo amministratore non nato sull’isola e, fino al 2017m si era battuto per diverse cause: la nuova centrale elettrica, il fotovoltaico pubblico, l’iter per il dissalatore, i collegamenti marittimi, il liceo turistico.

L’attuale sindaco dell’isola, Francesco Ambrosino, già assessore ai lavori pubblici nella giunta Vigorelli, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità in un toccante post, nel quale lo ricorda come un “uomo dal carattere deciso e dal temperamento forte, personalità vivace e determinata”, capace di guidare il Comune “in un momento storico particolarmente delicato” e di difendere Ponza “con orgoglio, passione e grande attaccamento”. “Ciao Piero, che il mare della tua amata Ponza ti accompagni per sempre“, chiosa Ambrosino.

Dalla carta stampata alla TV, una carriera di pregio

Classe 1944, Pier Lombardo Vigorelli (questo il suo nome completo) era nato a Zugo, in Svizzera, dallo scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e dalla sceneggiatrice e aiuto regista Vittoria De Fazio.

Giornalista professionista dal 1970, inizia a scrivere per L’Opinione e Tempo Illustrato, firmando nell’ottobre dello stesso anno uno scoop internazionale, con l’intervista al presidente egiziano Anwar al-Sadat sulla soluzione dei due Stati tra Israele e Palestina. Nel 1974 passa a Il Messaggero, dove resta per quasi 15 anni, occupandosi di cronaca parlamentare, reportage e corrispondenze da Parigi.

Alla fine degli anni ’80, la svolta televisiva. Il suo arrivo in Rai, nel 1989, rivoluziona letteralmente il pomeriggio televisivo, con un programma che passerà alla storia: è sua l’idea di portare su Rai 2 il nuovo format Detto tra noi (La Cronaca in Diretta), che andrà in onda dal 1991 al 1994 con oltre 600 puntate. Se vi ricorda qualcosa, non è un caso: ha anticipato il più recente La vita in diretta, con servizi e interviste dai luoghi dei fatti, tra testimoni e persone coinvolte nei casi più discussi.

“La mia etica per la trasmissione era semplice: mai dalla parte degli assassini, sempre dalla parte delle vittime e la diretta si poteva fare solo se i parenti della vittima ci autorizzavano a farla. Nelle altre trasmissioni, ieri e oggi, quelle regole etiche difettano spesso”, aveva detto in un’intervista a Giornalisti Italia.

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Raccontare quotidianamente la cronaca nera e la mafia, costringe Vigorelli a vivere per quasi 6 anni sotto scorta, legando la sua vicenda all’attentato a Maurizio Costanzo del 1993. Dal 1994 al 1996 dirige TGR Rai, lanciando la terza edizione, il TG Itinerante e il primo sito internet per TG e giornali locali.

Gli anni a Mediaset e la figlia Ilaria, che ha seguito le sue orme

Dopo una lunga carriera in Rai, dove dimostra di essere un visionario, Piero Vigorelli approda a Mediaset nel 1997. Qui diventa vicedirettore di Videonews e cura programmi politici come Lex, Parlamento In e Super partes, oltre a dirigere Verissimo.

È suo il programma Miracoli, andato in onda su Rete 4 in prima serata con oltre 50 puntate, che ha ispirato anche due suoi libri dedicati alle guarigioni straordinarie.

Vigorelli diventa direttore del TG5 dal dicembre 2005 fino alla pensione nel 2010 e fino al 2013 presiede Telecom Italia Media Broadcasting. Impegnato nel sindacato con Fnsi, Ordine dei giornalisti e Figec, nel gennaio 2026 aveva ricevuto a Roma il Premio alla Carriera “Stampa d’Eccellenza”.

Lontano dai riflettori, Piero Vigorelli era legatissimo alla sua famiglia. Lascia la moglie Chiara, la figlia Ilaria, che ha deciso di seguire le sue orme diventando giornalista, e due nipotine.