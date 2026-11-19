IPA Il cast del programma Detto tra noi

Con la scomparsa di Piero Vigorelli, il 18 novembre a 82 anni, il giornalismo italiano ha perso non solo una delle sue penne più abili, ma anche uno dei veri “rivoluzionari” che hanno trasformato il piccolo schermo. Cronista a il Messaggero e poi volto noto della Rai, nei primi anni Novanta è stato proprio Vigorelli a portar nel pomeriggio di Rai 2 il nuovo format Detto tra noi. Per la prima volta nella storia della televisione italiana, la cronaca nera si liberava dai tempi stretti dei telegiornali, inaugurando un modo nuovo e diretto di raccontare la realtà in TV.

L’incontro a Parigi che cambiò tutto

L’avventura televisiva di Piero Vigorelli nasce quasi per caso. Era il 1989 e si trovava a Parigi, dove incontrò l’amico Giampaolo Sodano, da poco nuovo direttore di Rai 2. E qui la richiesta:”‘Perché non molli gli ormeggi e vieni a lavorare per me?’. Detto e fatto – aveva spiegato lui stesso in un’intervista a Giornalisti Italia -. Dopo 15 anni al Messaggero come cronista, giornalista parlamentare, e inviato speciale e Parigi, avevo bisogno di ricaricare le batterie”.

Il programma debuttò il 25 febbraio 1991 col titolo Detto tra noi – La cronaca in diretta, ideato con Valter Preci e condotto da Vigorelli fino alla primavera del 1994 insieme a co-conduttrici come Patrizia Caselli e Mita Medici.

Un nuovo modo di fare cronaca in TV

In un pomeriggio dominato da soap opera e telefilm, la trasmissione cambiò le carte in tavola: “Ricordo che all’epoca, nel 1990, la tivù del pomeriggio era dominata da una lotta fra varie soap opera, da Sentieri a Uccelli di rovo. La vita in diretta sbaragliò il campo. Invece della fiction, ecco la realtà. C’era il racconto, tutto in diretta dal luogo dove era accaduto, di un fatto di cronaca nera, ma poi di uno di cronaca rosa, e ancora una questione sociale (cronaca bianca) da risolvere o un’inchiesta sui misteri religiosi e i presenti veggenti. C’erano tutti i colori della cronaca. Era il racconto della vita di tutti i giorni”.

La vera innovazione di Detto tra noi fu portare nel pomeriggio televisivo l’abitudine del cronista di andare sul posto. Anziché commentare le notizie in studio, gli inviati si collegavano in diretta dai luoghi degli eventi, dando voce a protagonisti e testimoni mentre le vicende si sviluppavano in diretta, appunto.

Vigorelli fu tra i primi a introdurre la cronaca nera nella fascia pomeridiana, rompendo un tabù televisivo. E, inevitabilmente, ciò gli attirò delle critiche: come ricordato dall’inviato Gianfranco Agus, Beniamino Placido lo attaccava sui giornali chiamandolo “Pietro Vampirelli”, tanto per citare l’episodio più noto.

Al netto delle critiche, il pubblico premiò il nuovo format: in oltre 600 puntate, secondo quanto riferito dallo stesso Vigorelli, Detto tra noi registrò una media superiore al 30% di share, toccando il 48% e sfiorando i 5 milioni di spettatori.

L’eredità di Vigorelli, da Detto tra noi a La vita in diretta

Raccontare ogni giorno casi di cronaca nei primi anni Novanta espose Piero Vigorelli a gravi pericoli. Dopo l’attentato a Maurizio Costanzo del maggio 1993, anche lui finì nel mirino della mafia e visse per quasi 6 anni sotto scorta dei Carabinieri, in auto blindata, talvolta con il giubbotto antiproiettile sotto la camicia, mentre conduceva il suo programma in diretta.

Nonostante le minacce, raddoppiò le puntate antimafia e difese le sue fonti, chiudendo 4 anni di conduzione senza querele né brutti incidenti. Il giornalista morirà molti anni dopo, nel 2026, all’età di 82 anni.

Lasciata la trasmissione nel 1994, Vigorelli diresse la Testata Giornalistica Regionale della Rai per poi passare a Mediaset, tra approfondimenti politici, il programma Miracoli (un altro grande successo) e la vicedirezione del TG5. Poi venne eletto sindaco di Ponza dal 2012 al 2017.

Detto tra noi è stato antesignano di un nuovo modo di raccontare la cronaca in televisione. Da questo format nacque La vita in diretta, oggi Vita in diretta, che va in onda su Rai 1 dal settembre 2000.