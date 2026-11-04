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IPA Sigfrido Ranucci

Perso il posto a Report, sospeso temporaneamente dalla professione, Sigfrido Ranucci torna ufficialmente in Rai, ma senza fanfare. Il giornalista, coinvolto senza accuse nell’inchiesta che vede l’amico Valter Lavitola mandante dell’attentato di cui fu vittima egli stesso, perde il posto d’onore in prima serata. Il nuovo ruolo è quello di vicedirettore della testata All News con delega agli approfondimenti. Va in onda non sul 3 ma sul canale 48 del digitale terreste, in seconda serata, a partire dalle 22:20. Lo fa con Spotlight che, però, cancella il suo nome dai titoli di coda.

Spotlight, il format di Ranucci senza Ranucci

Spotlight è uno dei format di approfondimento della rete RaiNew24. La prima puntata dall’arrivo di Sigfrido Ranucci alla rete è andata in onda nella serata di lunedì 2 novembre. È durata 23 minuti, durante i quali è andato in onda un servizio sul caro affitti e sulle proteste per il diritto alla casa a Barcellona a firma del giornalista Luca Gaballo. Tutto qui: nessun presentatore, nessuno studio, nessun commento. Spotlight si configura come un servizio tra i servizi, abbastanza lungo da risultare completo ma non così tanto da assumere i contorni di un programma a sé stante.

Nei giorni precedenti alla messa in onda si era parlato di questa puntata come del debutto della “nuova gestione” di Ranucci. Il nome del giornalista, però, non compare nei titoli di coda. Il direttore indicato è Federico Zurzolo, la cura del programma affidata ad Alessandra Solarino. Sabrina Bellomo vice caporedattrice, Andrea Bettini caposervizio e altri otto giornalisti. Sigfrido Ranucci, semplicemente, non c’è. Bisognerà attendere il prossimo episodio per capire se questo servizio fosse già stato realizzato prima del suo arrivo o se si tratta di una scelta precisa con cui la Rai tenta di spegnere i riflettori sul nome di Ranucci, pur senza privarlo del suo lavoro.

La nuova sistemazione in Rai del giornalista

Dopo che il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza con cui Sigfrido Ranucci ha chiesto di tornare alla conduzione di Report, la Rai ha offerto al giornalista tre opzioni: corrispondenza dal Cairo, in Egitto; mettersi a disposizione del direttore del Tg3; un posto da vicedirettore a RaiNews24. La scelta di Ranucci è ricaduta sull’ultima proposta. Lo ha comunicato lui stesso sui social, pubblicando una foto che lo ritrae assieme a Roberto Morrione, fondatore della rete all news in cui lo stesso Ranucci lavorò per 7 anni, tra il 1999 e il 2006. “Torno da dove ero partito, con la certezza di aver fatto tutto ciò che dovevo” ha scritto.

Report ricomincia con un’inchiesta su Lavitola

Spotlight è andato in onda una settimana prima dell’inizio della nuova stagione di Report, la prima senza Ranucci da quasi dieci, in programma domenica 8 novembre nella prima serata di Rai3. Alla conduzione debutteranno Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Sigfrido Ranucci sarà assente, ma il suo nome potrebbe tornare nella prima inchiesta in onda. Lo storico inviato Daniele Autieri presenterà un servizio dedicato proprio a Valter Lavitola e ai suoi tentativi di depistaggio sul movente delle bombe ordinate sotto casa del giornalista.