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IPA Sigfrido Ranucci annuncia la sospensione

Sigfrido Ranucci si prepara a fermarsi per dieci giorni. Dal prossimo 23 novembre, infatti, diventerà effettiva la sospensione decisa dalla Rai nei suoi confronti lo scorso 5 ottobre, nell’ambito di un procedimento disciplinare che ha coinvolto il giornalista negli ultimi mesi.

Una decisione che avrà conseguenze anche sul suo lavoro televisivo: Ranucci salterà due puntate di Spotlight. A raccontare quanto accadrà è stato lui stesso, con un messaggio pubblicato sui social e rivolto a chi da anni segue il suo percorso professionale.

Sigfrido Ranucci annuncia la sospensione

“Amici prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni”. Con queste parole Sigfrido Ranucci ha scelto di comunicare la notizia, spiegando direttamente ai suoi follower cosa succederà nelle prossime settimane.

Il provvedimento disciplinare, che risale al 5 ottobre scorso, comporterà per il giornalista dieci giorni di sospensione dal lavoro. Tra le contestazioni mosse dalla Rai c’è anche quella relativa ai contatti con Valter Lavitola. Una pausa che avrà conseguenze anche sulla programmazione di Spotlight, il programma di approfondimento al quale Ranucci lavora e di cui salterà due puntate.

Nel suo messaggio, il giornalista ha voluto però rivolgere un pensiero soprattutto ai colleghi che continueranno a occuparsi della trasmissione durante la sua assenza.

“Non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi”, ha detto, invitando il pubblico a non far mancare il proprio supporto alla redazione.

Cosa è successo a Sigfrido Ranucci

La conferma della sospensione arriva dopo mesi nei quali il nome di Sigfrido Ranucci è stato spesso al centro dell’attenzione, aprendo interrogativi sul suo futuro all’interno del piccolo schermo.

La questione aveva tenuto banco a lungo, anche perché il futuro del giornalista sembrava intrecciarsi con Report, quello stesso programma che negli anni aveva contribuito a rendere uno degli appuntamenti più riconoscibili del giornalismo d’inchiesta in televisione. Le indiscrezioni sulla sua permanenza e le ipotesi di un possibile cambio alla conduzione avevano alimentato il dibattito per settimane, lasciando aperti diversi interrogativi sul destino della trasmissione e sul ruolo che Ranucci avrebbe avuto nella nuova stagione.

Alla fine, Ranucci è poi stato costretto a lasciare il programma, chiudendo un’esperienza professionale che lo ha accompagnato a lungo. Il 13 ottobre il giornalista aveva pubblicato un video girato nel suo ufficio di via Teulada, intento a riempire gli scatoloni con il materiale di circa 500 puntate.

Per lui si è aperta così una nuova fase in Rai, con il passaggio a RaiNews24 e l’incarico di vicedirettore.

“Dopo giorni tormentati ho scelto di tornare a Rainews, il porto da cui ero salpato prima di approdare a Report. […] Oggi il direttore è Federico Zurzolo, che ringrazio per la fiducia. Ritroverò tanti vecchi compagni di quella Rainews appena nata che alla fine degli anni 90, come una nave corsara, solcava il mare in tempesta dell’informazione.”, aveva scritto Ranucci in un lungo post social.

Nel frattempo, però, è rimasta aperta la questione del procedimento disciplinare avviato dall’azienda che, a distanza di alcune settimane, diventa effettivo. Terminati i dieci giorni di sospensione, potrà tornare alla propria attività in una realtà che rappresenta per lui un ritorno alle origini.