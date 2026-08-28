Dopo un lungo e duro scontro con la Rai, Sigfrido Ranucci perde il suo posto a "Report". I nuovi conduttori saranno due giovani volti del giornalismo d’inchiesta

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IPA Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Alla fine, è successo: Sigfrido Ranucci perde il posto a Report. L’erede di Milena Gabanelli, conduttore, direttore e mente dietro il più noto dei programmi di approfondimento dell’intero palinsesto, è stato schiacciato dalle acre polemiche scaturite dai legami con persone oggi in carcere (seppur lui non sia invischiato in nulla di illegale) e dai continui battibecchi con i vertici Rai. A sostituirlo arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due nomi giovani ma autorevoli del mondo del giornalismo investigativo.

Sigfrido Ranucci perde il posto a Report

C’erano state avvisaglie, minacce, false promesse, passi avanti e altri di nuovo indietro. Nella giornata di venerdì 28 agosto, non resta alcun dubbio: Sigfrido Ranucci non sarà più conduttore, né direttore, di Report. Ad annunciarlo un comunicato stampa ufficiale rilasciato dalla Rai e ripreso dall’agenzia stampa ANSA. Così lo stesso Ranucci ha appreso la notizia, lo ha raccontato lui stesso con un post social pieno di rammarico.

“Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti” ha scritto il giornalista su Facebook.

Il Direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, dichiara di aver affidato la conduzione “a due professionisti che hanno costruito il proprio percorso sul campo, con rigore, competenza e attenzione ai temi di maggiore interesse pubblico”. Ranucci ribatte definendo coloro che lo sostituiranno “due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico”.

Il cambio di guardia è stato accolto con malanimo dall’intera redazione. “La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile” si legge in una nota della squadra della trasmissione nella quale si sottolinea come i nuovi conduttori non rappresenterebbero “la storia e i valori di Report”. Lo scontento è tale che gli inviati sarebbero pronti ad “abbandonare in blocco il programma”.

Chi sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Lo sdegno della squadra di Report colpisce considerato che una dei due conduttori scelti a sostituire Ranucci collabora da anni con la trasmissione di Rai3. Giulia Presutti ha infatti firmato per il programma numerose inchieste dedicate alla politica, alla cronaca giudiziaria e ai principali temi dell’attualità nazionale. Nel 2026 ha ricevuto il Premio “Giuseppe Fava” Giovani per il suo lavoro di approfondimento sui fenomeni della corruzione e della gestione della cosa pubblica in Sicilia.

Entrata in Rai, con regolare concorso pubblico, ha collaborato anche con Agorà, Estate in diretta e Nemo – Nessuno escluso. Per il network statunitense NBC ha seguito eventi tra cui l’incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un e la morte di Papa Francesco.

Anche Daniele Piervincenzi è un dipendente Rai, con una lunga esperienza nel giornalismo televisivo e d’inchiesta. È stato inviato e conduttore di programmi quali Nemo – Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali. Salì agli onori della cronaca dopo essere stato aggredito da Roberto Spada nel corso di un’inchiesta sulla malavita di Ostia.