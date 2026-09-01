Zendaya compie 30 anni, 10 cose che non sai della nuova stella di Hollywood

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IPA Zendaya

Il 1 settembre 1996 nasceva Zendaya Maree Stoermer Coleman colei che, con il solo nome di Zendaya, è oggi il volto simbolo della nuova generazione di Hollywood. L’ex stellina Disney è stata in grado di costruire una carriera solida, alternando produzioni d’autore a grandi blockbuster – e senza rinunciare a trasformarsi anche in un’icona di stile. Scopriamone i segreti, proprio in occasione del suo 30esimo compleanno.

1. Il significato del nome Zendaya

Zendaya è un termine della lingua bantu, idioma del popolo Shona, originario dello Zimbabwe. Significa “ringraziare”. I genitori, però, la chiamano con il secondo nome Marie. Mentre gli amici con il diminutivo Daya, o il simpatico soprannome di Big Head, “testona”. Per i fan è semplicemente Z.

2. La più piccola di una grande famiglia

Zendaya è figlia della statunitense di origini tedesche e scozzere Claire Marie Stoermer e dell’afroamericano dell’Arkansas Samuel David Coleman. Entrambi i genitori sono insegnanti: la mamma anche al conservatorio, il papà di scuola. È stata la madre a introdurre Zendaya nel mondo della recitazione, grazie al suo ruolo di manager del California Shakespeare Theater di Orinda.

La coppia si è separata nel 2016, dopo otto anni di matrimonio, ma restano una grande famiglia unita. Zendaya è la più piccola di cinque fratellastri: Katianna, Annabella, Kaylee, Austin e Julien.

3. Voleva fare la maestra, ma fu bocciata all’asilo

A Vogue Us la madre confessò di aver fatto ripetere un anno d’asilo a Zendaya che, troppo timida, se ne stava tutto il tempo seduta in un angolino senza mai parlare con gli altri bambini. Nonostante gli inizi burrascosi, Zendaya ha sempre preso molto seriamente la scuola e, se non fosse diventata un’attrice, avrebbe voluto fare la maestra.

4. Gli inizi come ballerina Disney

Gli esordi sullo schermo non furono come attrice ma come ballerina. Poco più che decenne, Zendaya era parte del corpo di ballo del tour dell’allora già famosissima Selena Gomez. Disney ne notò il carisma e la volle nella serie Shake it Up, dove ballava e recitava assieme a Bella Thorne.

Dopo qualche piccolo ruolo in film per bambini, Zendaya divenne protagonista di K.C. Undercover, dove interpretava una brillante studentessa che, finite le lezioni, si trasformava in una coraggiosissima spia.

5. Vegetariana appassionata di gelati

Amante degli animali e con un forte spirito ambientalista, Zendaya è vegetariana fin da quando aveva 11 anni. Il suo piatto preferito è l’insalata di riso, con riso integrale. Il suo sfizio i gelati, che mangia comodamente grazie alla mancanza di un dente, che non ha fin dalla nascita. Il mordere gli stecchi con la parte superiore del palato, ha scherzato, è uno dei suoi più grandi talenti.

6. La più giovane a vincere un Emmy

Il successo planetario è arrivato a Zendaya con il ruolo di Rue, la complessa adolescente tossicodipendente protagonista di Euphoria. L’intepretazione nella prima stagione le valse, nel 2020, un Emmy Award come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica. A 24 anni, fu la più giovane attrice di sempre a ottenere il prestigioso riconoscimento. E lo riottenne anche l’anno dopo, con l’uscita della seconda stagione.

7. Non solo attrice, scrittrice e produttrice

Non solo attrice, Zendaya è anche autrice del libro Between u and me, un manuale di consigli motivazionali pubblicato nel 2013. Si diletta anche come doppiatrice, ha presto la voce a diversi film per bambini e no, da Space Jam – New Legends del 2021 a Supercuccioli – I veri supereroi del 2013.

Brillante donna d’affari, attenta a costruire le basi di un solido futuro, è anche produttrice di diversi progetti cui ha lavorato da attrice. Il suo nome compare nei titoli di coda di Malcom & Marie, Euphoria e K.C. Agente Segreto.

8. L’ex famosissimo e il marito segreto

Zendaya è anche una moglie, lo è diventata in gran segreto, sposando Tom Holland ben al riparo da riflettori e occhi indiscreti. La coppia, innamoratasi sul set di Spider Man, è assieme da quasi dieci anni. In mezzo, una piccola pausa di riflessione, durante la quale Zendaya ha frequentato brevemente il collega di Euphoria Jacob Elordi.

9. Contraria a Photoshop

Dalla mamma Zendaya ha appreso anche il femminismo e l’importanza di combattere gli irragiungibili e innaturali standard di bellezza imposti dallo show business. Ecco perché rifiuta qualsiasi ritocco e, sui propri social, pubblica soltanto le foto originali. Spesso realizza persino da sé il make up per gli eventi importanti.

10. La passione per Barbie e Harry Potter

Seppur all’anagrafe sia ufficialmente una Gen Z, Zendaya è una vera millennial in fatto di gusti letterali. Sfegatata della saga di Harry Potter, ammette di annoiare parecchio i suoi amici con i continui racconti sul mitico maghetto. Fan anche di Barbie, ne esiste persino una con le sue sembianze.