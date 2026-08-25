Sigfrido Ranucci verso l’uscita da Report, la Rai prepara il cambio: cosa succede adesso

L'addio a Report sembra realtà: la Rai starebbe valutando nuovi incarichi per Sigfrido Ranucci e preparando la successione alla guida del programma

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sigfrido Ranucci

Dopo settimane di indiscrezioni, prese di posizione e tensioni, l’affaire Sigfrido Ranucci-Report entra nella sua fase più delicata: in Rai si starebbe preparando il passaggio che potrebbe chiudere l’esperienza del giornalista alla guida del programma d’inchiesta di Rai 3. L’annuncio non è ancora arrivato, ma il quadro sembra ormai definito e Ranucci potrebbe presto lasciare la conduzione, mentre Report dovrebbe proseguire senza altre grosse rivoluzioni.

Sigfrido Ranucci fuori da Report: la decisione Rai

La questione, a questo punto, non riguarda soltanto l’eventuale uscita dalla trasmissione che sembra ormai definitiva stando alle indiscrezioni riportate da Repubblica. Sul tavolo ci sarebbe anche il futuro professionale del giornalista all’interno dell’azienda. Sigfrido Ranucci, che oltre a condurre e curare Report ricopre il ruolo di vicedirettore degli Approfondimenti, potrebbe infatti ricevere una nuova proposta dalla Rai.

Le possibilità sarebbero diverse e tutte compatibili con il suo profilo professionale. Tra gli scenari circolati figurano incarichi giornalistici di primo piano, ruoli da inviato o corrispondente e posizioni di responsabilità in altre strutture del servizio pubblico. Si parla anche della scuola di giornalismo di Perugia, ipotesi che aprirebbe per lui un capitolo completamente diverso, più legato alla formazione delle nuove generazioni.

Dietro la prudenza dei vertici Rai c’è anche la volontà di evitare un nuovo fronte di scontro. Ranucci, dal canto suo, non ha nascosto il proprio malumore. Nel videomessaggio pubblicato sui social in occasione del suo 65esimo compleanno ha ringraziato chi gli è stato vicino negli ultimi mesi, ma ha anche denunciato quella che ha definito una “character assassination” e una “gogna politica”. Parole pesanti, che fanno capire come la vicenda sia tutt’altro che chiusa sul piano personale.

Cosa cambia per il programma di Rai 3

L’altra grande domanda riguarda naturalmente Report. Chi arriverà alla conduzione dopo Ranucci? E soprattutto: il programma di inchieste più seguito cambierà pelle o rimarrà uguale a se stesso?

Per il momento, l’indicazione che arriva dall’azienda sembra andare in quest’ultima direzione. Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti, dovrebbe confrontarsi con la redazione proprio sul futuro della trasmissione. L’intenzione sarebbe quella di preservarne linea, metodo e riconoscibilità, senza trasformare il cambio di conduzione in uno stravolgimento.

Corsini sembra aver escluso soluzioni troppo lontane dallo spirito del programma, lasciando intendere che la scelta potrebbe ricadere su una figura già vicina alla squadra o comunque ben inserita nell’universo Rai. Una soluzione che avrebbe anche il vantaggio di accompagnare il passaggio con maggiore gradualità, per quanto possibile.

Sul fondo resta, ovviamente, l’inchiesta legata ai rapporti tra Ranucci e Valter Lavitola, elemento centrale nelle valutazioni che hanno accompagnato queste settimane. Alcuni consiglieri Rai hanno chiesto che venga chiarito un punto preciso: capire se quelle frequentazioni abbiano mai avuto conseguenze sulle decisioni editoriali di Report.

È qui che si gioca una parte importante della partita. Perché la Rai può cambiare il volto del programma, ma dovrà spiegare con chiarezza perché, dal momento che questa è una vicenda molto osservata in queste settimane. E per Report, dopo quasi dieci anni con Ranucci in prima linea, il prossimo nome sarà molto più di una semplice sostituzione.