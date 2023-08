E’ morto Idris Sanneh, il ricordo doloroso degli amici di ‘Quelli che il calcio’

Fonte: IPA Simona Ventura piange Idris

Il giornalista e commentatore televisivo Idris Sanneh, celebre volto dello show “Quelli che il calcio”, si è spento a Brescia. Ricoverato da alcune settimane, aveva 72 anni e risiedeva da tempo in Lombardia. Lascia la moglie e le quattro figlie nate in Italia da un lungo matrimonio. Dopo la notizia della scomparsa, sui social si sono risversati pensieri e messaggi di ex colleghi ed amici.

Il ricordo dei colleghi

Molti celebri colleghi che con Idris avevano condiviso il piccolo schermo hanno voluto affidare ai social un messaggio di cordoglio per la perdita dell’amico. Uno dei primi a riversare il proprio dolore su twitter, è stato Fabio Fazio “Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo” ha scritto il popolare conduttore.

Bellissime parole anche dal giornalista Marino Bartoletti su Facebook: “La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi… Inchallah Papà”. Mi chiamava “il mio Muzungo”, che stava per “grande fratello bianco”. E la nostra era veramente fratellanza pura, fatta di amore, di ironia, di complicità, di dolcezza. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, colto, spiritoso, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui! Quando usciva dalle righe mi chiedeva di “perdonarlo”. Ed era fin troppo facile, vista la sua innocente bontà. Ma stavolta credo proprio che non ci riuscirò! In questo mondo di divisioni infami sapeva sempre unire, mai dividere. Se ne va veramente un pezzo della mia vita.Inchallah mon frère. Bon voyage”.

Infine, il ricordo di Simona Ventura: “Quando arrivai tanti anni fa a Quelli che il calcio eri l’istituzione assoluta. Il rispetto e l’amicizia non sono mai mancate. Ciao fratello”

La storia di riscatto di Idris Sanneh

Nato a Brufut, in Gambia, nel 1951, Edrissa Sanneh (questo il suo vero nome) era arrivato in Italia nel 1972 grazie a una borsa di studio ottenuta presso l’Università per Stranieri di Perugia. Dopo aver trascorso un breve periodo in Umbria, decise tuttavia di spostarsi a Brescia per terminare gli studi ed iniziare a lavorare nel mondo del giornalismo.

Alla carta stampata preferì da subito il piccolo schermo, e dopo il debutto su Radio TeleGarda,arrivò per lui la grande occasione: nel 1989, riuscì a vincere il programma Star 90, una sorta di precursore dei talent show dedicato alla scoperta di nuovi personaggi. Fu l’inizio di un percorso di successo che, prima di approdare a ‘Quelli che il calcio’, lo vide protagonista in altri celebri titoli del palinsesto italiano come La ruota della fortuna e Il Quizzone.

Il successo con ‘Quelli che il calcio’

Diventato popolare con il nome di ‘Idris’, il giornalista africano conquistò il cuore di milioni di Italiani grazie allo show Quelli che il calcio, a cui prese parte nel 1994, nel 2000 e poi ancora nel 2007 e nel 2009. A renderlo uno dei protagonisti più amati del programma, una passione sfegatata per la Juventus ed un’ironia contagiosa.