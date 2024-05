Morto Paul Auster, lo scrittore che raccontava New York

Paul Auster, noto scrittore statunitense, si è spento a 77 anni per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni

Fonte: Getty Images Paul Auster

Triste lutto per il mondo dell’editoria e per gli amanti della lettura di tutto il mondo. Si è spento a 77 anni Paul Auster, notissimo scrittore statunitense che da anni combatteva con un cancro ai polmoni. A riportare la notizia il New York Times.

Paul Auster, morto a 77 anni

Una diagnosi di cancro ai polmoni che ha avuto delle complicazioni pare essere la causa della morte di Paul Auster, scrittore, saggista, sceneggiatore e regista statunitense conosciutissimo all’interno del mondo dell’editoria per la sua prolifica carriera. Come riportato dal New York Times, lo scrittore è mancato nella sua casa di Brooklyn la sera di martedì 30 aprile. A confermarlo anche un amico, Jacki Lyden.

Il tumore gli era stato diagnosticato a dicembre 2022: una diagnosi che è stata trattata con chemioterapia e immunoterapia al Memorial Sloan–Kettering Cancer Center di New York, uno dei centri per la ricerca e il trattamento del cancro più famosi a livello mondiale. La notizia della sua malattia era stata resa nota a marzo 2023, con un post su Instagram della sua seconda moglie, la scrittrice e poetessa Siri Hustvedt. Una malattia che non gli aveva impedito di continuare con la sua carriera da scrittore: nello stesso anno, infatti, Auster aveva pubblicato il suo ultimo romanzo Baumgartner.

Fonte: Getty Images

Conosciuto anche con gli pseudonimi di Paul Queen e Paul Benjamin, Paul Auster è stato uno delle più grandi penne della letteratura statunitense contemporanea. La critica lo ricollega al postmodernismo, insieme a colleghi come Thomas Pynchon e Don DeLillo. La sua scrittura, amatissima dal pubblico, è diretta e incisiva, in grado di aprire le porte alle angosce degli uomini e delle donne, raccontando vite fatte di solitudini e nevrosi.

Tra le sue opere più conosciute c’è sicuramente la Trilogia di New York del 1987, ma anche Moon Palace , La musica del caso, Il libro delle illusioni e Follie di Brooklyn.

Notizia in aggiornamento