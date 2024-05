Fonte: IPA Stefano Massini

È stato vittima di un’assurda aggressione Stefano Massini, rinomato scrittore e drammaturgo italiano presente al Salone del Libro di Torino per presentare il suo ultimo libro, Mein Kampf, che racconta dell’ascesa del nazismo. Noto in Italia anche grazie alle frequenti apparizioni televisive, Massimi è tra le più apprezzate firme del panorama internazionale, vincitore di un prestigioso Tony Award.

Stefano Massini aggredito al Salone del Libro

Stefano Massini si trovava a Torino per parlare, in occasione del Salone del Libro 2024, del suo ultimo libro. Un testo storico dal titolo Mein Kampf, che ripercorre gli anni dell’ascesa del nazismo in Germania e in Europa. Durante il suo discorso su uno dei palchi più importanti della manifestazione culturale, uno degli spettatori presenti ha iniziato a bofonchiare sottovoce.

Una volta concluso l’intervento, l’anziano bofonchiante ha inseguito lo scrittore, lo ha spintonato e strattonato, urlando: “Hitler aveva ragione, voi comunisti senza contraddittorio camuffate la storia e la state riscrivendo. Ma ora finalmente possiamo dire la verità”. L’attacco è duro meno di un minuto, giusto il tempo che giungesse la sicurezza e scortasse fuori dall’edificio del Salone l’aggressivo revisionista.

Autore e drammaturgo vincitore di un Tony Award

Stefano Massini nasce il 22 settembre 1975 a Firenze, città in cui si laurea in Lettere, per avvicinarsi subito dopo al mondo del teatro. A trent’anni è ormai un drammaturgo a tutti gli effetti e inizia a guadagnarsi la stima di pubblico e critica, vincendo un Premio Flaiano come Autore di Teatro e un Premio Tondelli per l’opera originale L’odore assordante del bianco.

Ma è nel 2009 che arriva il vero successo: grazie a Lehman Trilogy, opera teatrale ispirate alla crisi economica del 2008. Lo spettacolo viene messo in scena in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo, da quello di Broadway a New York al National Theatre di Londra. Proprio grazie a Lehman Trilogy, Massini vince il Tony Award per la Migliore opera teatrale. Si tratta di uno dei riconoscimenti più importanti del settore.

L’esperienza televisiva

Nel frattempo, Stefano Massini si dedica anche alla settima arte. Dalla sua opera 7 minuti nasce un omonimo film diretto da Michele Placido, vincitore del Premio Speciale ai Nastri d’Argento. Nel 2020, l’autore debutta in tv, conduttore del programma Ricomincio da Raitre al fianco di Andrea Delogu. Ospito fisso del talk show politico Piazzapulita di La7, dove interviene recitando dei monologhi, è stato anche sul palco del Festival di Sanremo 2024, con un toccante monologo dedicato ai morti sul lavoro.

Presente su tutti i social ma molto riservato, della vita privata di Massini si sa poco o nulla. Lo scrittore ha una compagna, l’attrice di molti suoi spettacoli Luisa Cattaneo, con cui è insieme dal 2021.