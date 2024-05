Colpa delle stelle, 6 curiosità sul romantico film con Shailene Woodley

Fonte: IPA Shailene Woodley e Ansel Elgort in "Colpa delle stelle"

Tra i film romantici che ci hanno tenuto compagnia negli anni 2000, Colpa delle stelle è sicuramente uno dei più commoventi. La storia, che ripercorre le vite di Hazel e Augustus, racconta la nascita del loro amore nonostante la difficile situazione di entrambi dovuta a una grave malattia. Forti e innamorati, i due continuano a vivere la loro storia immergendosi un’incredibile avventura. Scopriamo 6 curiosità sul film che viene trasmesso su La 5 in prima serata giovedì 16 maggio.

“Colpa delle stelle”, la trama

Il film, uscito nel 2004 sotto la direzione di Josh Boone, è l’adattamento di un romanzo di John Green del 2012 divenuto bestseller. La storia, che ha la capacità di toccare il cuore di adulti e ragazzi, racconta il rapporto tra due adolescenti, Hazel e Augustus detto Gus, interpretati da Shailene Woodley e Ansel Elgort.

I due si incontrano per la prima volta in a un gruppo di supporto per ragazzi malati di cancro. Gus è un inguaribile ottimista, mentre Hazel è molto più pragmatica e razionale. Nonostante i caratteri diversi, i due ragazzi iniziano a conoscersi e si innamorano, condividendo interessi, ragionamenti e paure sul futuro.

Dal momento che i due sono sempre più complici, Hazel fa conoscere a Gus il suo libro preferito: Un’afflizione imperiale, un romanzo scritto dall’autore americano Peter Van Houten, interpretato da Willem Dafoe, che si è trasferito ad Amsterdam. Legati ancora una volta dall’amore per il romanzo, i ragazzi decidono di scrivere all’autore e partono insieme alla volta dell’Olanda per incontrarlo. Un film commovente, che rientra senza difficoltà tra le pellicole più romantiche ed emozionanti di sempre.

“Colpa delle stelle”, 6 curiosità sul film

Ispirato a una storia vera

La storia di Hazel è ispirata a quella di una ragazza incontrata da John Green nel 2009 durante un convegno di Harry Potter. Il suo nome era Esther Earl: malata di cancro alla tiroide e obbligata ad avere con sé la bombola di ossigeno, la ragazza colpì lo scrittore per il suo senso dell’umorismo. I due hanno continuato a scriversi fino al 2010, anno della morte di Esther.

Shailene Woodley e Ansel Elgort avevano già lavorato insieme

Shailene Woodley e Ansel Elgort, gli attori che prestano il volto ai due protagonisti della storia, avevano avuto modo di conoscersi e apprezzarsi professionalmente ben prima di Colpa delle stelle. I due, infatti, hanno recitato insieme nella saga di Divergent. In quel caso, però, non erano innamorati, ma fratello e sorella.

Shailene Woodley sarebbe potuto non essere la protagonista

Tra le attrici in lizza per il ruolo di Hazel, oltre a Shailene Woodley, c’erano anche Hailee Steinfield e Mae Whitman. Quest’ultima era molto apprezzata da John Green, l’autore del libro da cui è tratto Colpa delle stelle. Shailene Woodley, però, è riuscita a ottenere la parte grazie a una grande determinazione e a una lettera scritta da lei stessa e inviata sia a Green sia al regista del film.

La presenza di John Green

Molto affezionato al suo romanzo, John Green è stata una figura decisiva nella genesi del film. L’autore ha infatti deciso di presenziare sul set per gran parte del tempo, provando a dare consigli e opinioni alla troupe. Lo scrittore, inoltre, compare nel film in un cameo durante una delle scene all’aeroporto.

I capelli di Shailene Woodley

Shailene Woodley, che abbiamo sempre visto con una lunghissima chioma, per interpretare al meglio la giovane Hazel ha dovuto tagliare i capelli e abituarsi a un look corto. L’attrice ha però deciso di donarli in beneficenza all’associazione Children with Hair Loss, attiva sul territorio per aiutare i bambini malati di cancro.

La casa di Anna Frank

Una delle scene più iconiche del film è stata girata ad Amsterdam, all’interno della casa di Anna Frank. In realtà, la casa in questione è una replica ben riuscita dell’originale: la produzione, infatti, non ha ottenuto i permessi necessari per poter girare all’interno di quella originale.