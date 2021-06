Massimo Boldi innamorato: chi è la nuova fiamma dopo Irene Fornaciari

editato in: da

Massimo Boldi è di nuovo innamorato. Archiviata definitivamente la storia con Irene Fornaciari, dopo vari tira e molla (con tanto di anello e possibili nozze), l’attore adesso sta frequentando un’altra donna molto più giovane di lui.

A rivelarlo è il settimanale Oggi, che ha anche paparazzato Boldi al fianco di questa donna. Si tratta di Anita Szacon, quarantenne originaria della Polonia che vive in Italia. Di lei al momento non sappiamo molto, soltanto che è residente a Roma e lavora come cosmetologa in una farmacia della Capitale.

Nulla di certo, ma le parole dell’attore non lasciano dubbi sui suoi piani: “Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”, si legge sulle pagine del settimanale Oggi. Massimo Boldi ha anche aggiunto qualche dettaglio in più sulla situazione con la cosmetologa, affermando che si tratta di una donna “spigolosissima”, difficile da conquistare.

Una bella sfida per un uomo che, all’età di 75 anni, non nega di essere molto corteggiato. L’attore ha ammesso: “Sono accerchiato da ragazze bellissime che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature“.

Del resto la differenza di età per lui non ha mai rappresentato un problema. La storia d’amore con Irene Fornaciari, di 34 anni più giovane, è stata lunga e intensa e la loro separazione ha segnato profondamente l’attore che a un certo punto aveva anche pensato di sposare la fidanzata, nonostante le tre figlie Manuela, Micaela e Marta non fossero d’accordo.

E proprio a tal proposito, Massimo Boldi su Oggi ha voluto fare una precisazione: “Non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie. Ma loro hanno la loro vita, i loro impegni, sono io che poi mi ritrovo a fare i conti con il silenzio e con le paure. Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato”.

Come si dice, l’amore non ha età. Riuscirà l’attore a far breccia nella bella Anita?