Massimo Boldi torna con l’ex Irene Fornaciari, ma le figlie sono contrarie

Massimo Boldi torna con l’ex Irene Fornaciari, di 34 anni più giovane, dopo l’addio di qualche mese fa, nonostante le figlie siano, a quanto pare, contrarie. L’attore, che presto sarà di nuovo sullo schermo con Natale su Marte insieme all’amico Christian De Sica, ha svelato di essere ancora innamorato dell’imprenditrice 41enne.

L’attore lo scorso luglio aveva annunciato l’addio a Irene con cui stava vivendo un’intensa storia d’amore, segnata anche dal regalo di un anello. La rottura era arrivata all’improvviso e Boldi aveva svelato di aver messo fine alla relazione dopo averci pensato a lungo. “Le dissi chiaramente che Irene sarebbe rimasta nella mia vita quando le rivelai che ci eravamo lasciati”, ha confessato. Massimo, 75 anni, ha poi spiegato di non aver mai interrotto i rapporti con la Fornaciari. “Era troppo preziosa per perderla – ha detto -. Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva. Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”.

Boldi ha tre figlie – Manuela, Micaela e Marta – nate dall’amore per Maria Teresa Selo, l’amatissima moglie scomparsa nel 2004. In passato l’attore aveva raccontato che Irene era stata accolta in famiglia dalle figlie, ma ora le cose sarebbero cambiate. “Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così – ha confessato -. Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”.

Irene Fornaciari e Massimo Boldi si erano conosciuti nel 2019 durante un viaggio in treno. Un amore divenuto da subito importante nonostante i 34 anni di differenza d’età nella coppia. “Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età – aveva confessato il comico, parlando della nuova compagna -. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone”.