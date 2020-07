Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono lasciati: la scelta dell’attore dopo il dono dell’anello

editato in: da

Tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari è finita: la storia d’amore è giunta al capolinea per volontà del celebre attore, che ha rivelato i dettagli della decisione al settimanale Oggi, in un’esclusiva per il numero uscito nelle edicole mercoledì 8 luglio 2020.

La relazione tra l’indimenticabile compagno di set di De Sica e la lucchese Irene Fornaciari – omonima della figlia del cantante Zucchero – era iniziata dopo un primo incontro in treno, occasione che vide Irene, che di lavoro gestisce un negozio di gioielli e abbigliamento, rompere il ghiaccio per chiedere all’attore di partecipare a un evento benefico.

Era il 13 novembre 2018 – la Fornaciari stessa ha ricordato questa data intervenendo al telefono durante un’ospitata di Boldi nel salotto di Mattino Cinque – e, da allora, molte cose sono cambiate. Prima dell’epilogo, per Massimo Boldi e Irene Fornaciari, più giovane di lui di 34 anni, era arrivato il momento speciale dell’anello.

Intervistato sempre da Oggi nel dicembre dello scorso anno, il Cipollino del cinema italiano parlò di un pegno d’amore per la donna, dell’intenzione di fare progetti con lei e dell’approvazione delle sue figlie. Tutto questo prima del colpo di scena: come si può leggere sulle pagine del numero odierno del settimanale, l’attore ha deciso di mettere fine alla relazione.

“Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita (…) ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”: queste le parole dell’attore di Luino, che spegnerà 75 candeline il 23 di questo mese.

Boldi, riferendosi alla scelta di mettere la parola ‘fine’ alla relazione con Irene Fornaciari, ha parlato di “un atto di onestà”. Il protagonista di tanti film di successo ha poi ricordato l’amatissima moglie Maria Teresa Selo, detta Marisa, scomparsa nel 2004, affermando di cercare il suo volto in ogni donna che incontra e di ritrovarlo solo nelle due figlie nate dal loro amore.

Per quanto riguarda la situazione con Irene (con la quale aveva recentemente comprato casa a Lucca), ha affermato che tra loro è rimasto un bellissimo rapporto di amicizia e che per lei, a cui augura di trovare la persona giusta, ci sarà sempre.