Domenica In: il tenero gesto di Mara per Irene, la fidanzata di Massimo Boldi

Ospite molto atteso, Massimo Boldi viene accolto da Mara Venier nel salotto di Domenica In insieme alla sua compagna, Irene Fornaciari. Il noto attore entrando in studio stupisce la sua fidanzata cantando “Come prima, più di prima, t’amerò”.

I due hanno raccontato del loro amore, nato come una dolce amicizia ma che è sbocciato in poco tempo. “Ti vedo finalmente sereno”, precisa la Venier, grande amica di Massimo Boldi. E l’attore apre il suo cuore, parlando di un episodio doloroso della sua vita:

È stato difficile per me rimanere vedovo. Sai che sono un tipo che non sa stare da solo. Anche se la carriera è andata bene, sentimentalmente è stato complicato, soprattutto con le mie figlie. Ho riversato tutta la mia solitudine sul lavoro, ho lasciato Christian De Sica, è stato un periodo turbolento.

Irene Fornaciari allora racconta come si sono conosciuti: un incontro in treno, forse voluto dal destino. Lei, organizzatrice di eventi, voleva coinvolgere Boldi per un progetto di lavoro. Inizialmente titubante per paura di disturbarlo decide di parlare con lui: Massimo si è dimostrato carino e disponibile e dopo essersi scambiati i numeri si sono risentiti due giorni dopo.

“È stato lui a scrivermi subito”, scherza la donna, raccontando che l’attore gli ha comunicato che non sarebbe stato all’evento per motivi lavorativi ma che avrebbero potuto vedersi “in qualsiasi momento”. E infatti dopo un paio di cene è cominciata la loro storia d’amore. 34 gli anni di differenza tra i due, che in realtà non si avvertono nella coppia:

Io con lui rido sempre! Ovviamente ci ho pensato alla differenza d’età, ma la vitalità, l’amore e la leggerezza che mi regala Massimo per me sono sempre motivo di gioia e felicità.

La donna lascia intendere che il rapporto con l’attore non sia stato accettato di buon grado da tutta la famiglia, mentre gli amici sono felicissimi per lei. E anche con le figlie di Boldi c’è un ottimo legame. La Venier, allora, decide di dire la sua:

Vi vedo bene insieme, per me è siete una bellissima coppia. Massimo, ti vedo sereno. All’inizio non volevo neanche conoscere Irene, ma adesso so che tra voi è amore.

Dopodiché, la Venier ha regalato alla Fornaciari un momento di tenerezza, mostrandole un video della sua infanzia e un altro con dei messaggi dei suoi amici, che la vedono felice e serena in questo nuovo rapporto. “L’amore può avere tante sfaccettature: la relazione è cresciuta passo passo nella conoscenza e nella confidenza”, spiega la Fornaciari, e Boldi la guarda incantato.

Poi la donna si apre con Mara, ringraziandola per averla invitata in tv per la prima volta, con il garbo e la gentilezza che la contraddistinguono:

Voglio approfittare di questa mia prima diretta televisiva per fare un ringraziamento a mia madre, che è stata una donna straordinaria. Ha sacrificato la sua vita per crescere me e mio fratello, ha messo da parte la sua vita per dedicarsi a noi. Una donna dall’animo nobilissimo: è la mia eroina e un esempio per tutte le donne.

Alla fine dei ringraziamenti, Irene e Massimo hanno abbracciato Mara e sono andati via, complici e felici.