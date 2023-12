Tornata in Italia, anche Barbara D’Urso inizia a festeggiare il Natale, e lo fa in grande stile. Sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha condiviso gli scatti più belli e divertenti della grande festa che ha avuto come protagonisti alcuni tra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo.

La grande festa in polpetteria

I fortunati che ieri sera si trovavano a passeggiare per i Navigli di Milano si sono imbattuti in una vera parata di stelle. Presso la polpetteria gestita da Diego Abatantuono nel capoluogo lombardo, ha avuto luogo una cena di Natale davvero unica. Raccontata su Instagram da Barbara D’urso.

La conduttrice, tornata in Italia dopo la vacanza studio all’estero, si è divertita assieme agli amici di vecchia data. E che amici: da Jerry Calà a Umberto Smaila, fino a Massimo Boldi e Fausto Leali, passando per “il principe” Maurizio Vandelli, l’esuberante opinionista Jonathan Kashanian e il giovane e scanzonato Fabio Rovazzi.

Al tavolo, insomma, una grande e grossa fetta di storia della televisione italiana. Tra un piatto e l’altro di gustose polpette al suo e spaghetti and meatballs, gli ospiti si sono divertiti al karaoke. Tutti i partecipanti si sono esibiti nel grande classico Pregherò di Adriano Celentano. Mentre il cantante simbolo degli Anni ’80 Vandelli ha omaggiato D’Urso con uno dei suoi brani preferiti: Io ho in mente te. Alla chitarra lo accompagna Calà, Boldi guidava il coro.

Ancor più divertenti dei siparietti dei famosi sono i commenti sotto il post di Barbara D’Urso. “Ecceziunale… veramente” commenta uno, citando il tormentone cinematografico di Abatantuono. “Questa foto sembra la locandina di un film” commenta un altro, e a buon ragione. Ma, soprattutto, i follower della conduttrice hanno ribadito la nostalgia di vederla in televisione. L’attesa, però, potrebbe ben presto giungere al termine.

Mara Venier grande assente

Alla grande cena di Natale di Diego Abatantuono c’erano proprio tutti, mancava però la zia della televisione. Ci si attendeva anche Mara Venier, ma la conduttrice di Domenica In non era presente, così come si era assentata lo scorso anno. Nessun retroscena, però, semplicemente Venier si trova in una masseria in Puglia per godersi un po’ di riposo dopo le fatiche del Covid che l’ha recentemente colpita.

Il grande ritorno di Barbara D’Urso

A partire da gennaio, scadrà il contratto che lega Barbara D’Urso a Mediaset, che l’ha fatta fuori improvvisamente la scorsa primavera. Così, la conduttrice potrà finalmente tornare in televisione. E si ipotizza che proprio a Mara Venier – che a Domenica In si è già guadagnata il grande scoop su Belen Rodriguez – potrà raccontare i nuovi progetti.

Nel frattempo, Novella 2000, racconta che potrebbe essere Sky ad accogliere D’Urso, nel canale TV8: “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per 8. – scrive la rivista di gossip – In realtà sky in passato ci aveva già provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”. L’esperimento non andò granché, ma forse il “cuore” di Barbara potrebbe essere la chiave del successo.