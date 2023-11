Mara Venier ha saltato la puntata del 12 novembre di "Domenica In" ma torna in video per salutare il suo pubblico

Mara Venier è risultata positiva al Covid e ha saltato la puntata di Domenica In del 12 novembre, sostituita da un best of. La conduttrice veneta, che aveva resistito per tre anni, ha dovuto cedere il passo alla febbre ed è rimasta a casa, per aspettare che i sintomi svanissero e tornare negativa. Un avvenimento più unico che raro, per lei, che è sempre stata in diretta nonostante tutto e tutti. Questa volta, però, non ha potuto fare a meno di fermarsi per rimettersi in sesto e tornare presto in tv.

Mara Venier su Instagram: quando torna in tv

“Mi sono presa un Covid bello forte, all’inizio pensavo fosse influenza. Sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziarvi per i tanti, tanti messaggi, non riesco a rispondere a tutti però grazie dell’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna stare attenti. Ci vediamo sicuramente domenica prossima”, ha detto Mara Venier in un video su Instagram, con il quale ha rassicurato tutti sul suo stato di salute.

La conduttrice di Domenica In era già risultata positiva in passato ma aveva avuto la fortuna di tornare negativa in tempo per la puntata. Non questa volta, però, che è rimasta colpita da una forma piuttosto pesante che l’ha costretta a letto. È anche un periodo di malanni, per lei, che già per il suo compleanno aveva trascorso la giornata sotto le coperte per rimettersi in forze. Lo aveva addirittura definito come il compleanno più brutto della sua vita. Il ritorno in tv è comunque atteso per domenica 19, per la quale ha assicurato di essere presente.

L’ultima Domenica In della carriera di Mara Venier

La stagione 2023-2024 di Domenica In dovrebbe essere l’ultima sotto la guida di Mara Venier. Ad annunciarlo è stata lei proprio in sede di presentazione della nuova edizione del talk show, il quindicesimo per lei, che vorrebbe cedere a un’altra conduttrice per prendersi finalmente il giusto riposo. Nonostante le sue parole sembrino definitive, rimane la speranza che possa ripensarci. Dopotutto sono anni che anticipa l’addio ma, puntualmente, non sa resistere al richiamo del suo pubblico che la ama da sempre. Ed è sempre lì, ancora, per oltre 4 ore di diretta.

È andata in onda in qualsiasi condizione. Durante il periodo della pandemia, nonostante la grande paura di ammalarsi e di portare il virus a casa, è stata in video e ha tenuto compagnia al pubblico, smarrito, che cercava punti di riferimento. Non ha rinunciato a Domenica In nemmeno quando è stata male a causa di un intervento odontoiatrico andato male e che le ha causato un danno permanente a un nervo facciale o, addirittura, quando ha perso il suo amatissimo genero – marito della figlia Elisabetta Ferracini – Pierfrancesco Forleo.

Il ritorno in video, nonostante il Covid, sembra comunque imminente. Mara Venier è infatti sicura di poter guarire entro pochi giorni e di poter tornare al suo programma già da domenica 19. Gli ospiti l’aspettano e anche il suo pubblico, per il quale ormai è diventata come una persona di famiglia.