Mara Venier dice addio a “Domenica In” dopo 15 anni: “Voglio vivermi il mio amore”

“Io sono convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a Domenica in“. Annuncia così il suo addio Mara Venier. Lo fa con il sorriso alla conferenza stampa del programma, in partenza il 17 settembre, alle 14, su Rai1. Un programma che la vedeva come conduttrice da ormai 15 anni e che è difficile immaginarsi senza il suo volto, i suoi modi gentili e risoluti, la sua grazia nell’affrontare anche i casi di cronaca più complessi e spinosi. Zia Mara saluta un progetto che l’ha vista conduttrice, protagonista e innovatrice. Ad attenderla, dice, nuove avventure.

Mara Venier lascia “Domenica In” dopo 15 anni

Una decisione che era nell’aria, soprattutto viste le sue parole alla conclusione dell’edizione dell’anno passato. In tanti avevano ipotizzato un suo addio, per motivi diversi e variegati, non ultimo il terribile lutto che ha scosso la sua famiglia lo scorso giugno: la morte del genero Pier Francesco Forleo, direttore Diritti Sportivi della Rai e marito della figlia Elisabetta Ferracini.

“Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos’altro, non ho mai avuto tante offerte come da quando sono in età pensionabile, ma Domenica In è molto impegnativa, ci lavoro dieci mesi l’anno. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente”.

“Per questo voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando… non lo sapevo. Nicola è appena arrivato a Roma, ora gli vado a fare la polpette e di pomeriggio ho le prove del programma. Ho iniziato con Domenica In 30 anni fa, con l’edizione ’93-94″, spiega. Mara Venier in conferenza stampa ha scherzato sul fatto di aver più volte annunciato di voler lasciare il programma a fine stagione, per poi ripensarci “ma stavolta sono fermamente convinta che sia giusto, come mi ha insegnato Renzo Arbore, mio compagno per 15 anni, che mi ha insegnato molto… se sono qua lo devo a lui. Lui mi dice sempre che bisogna lasciare quando stai in alto, non quando cadi: è quello che vorrei fare”.

“Domenica In” 2023: le anticipazioni

Per il momento, però, Mara Venier sarà ancora al timone di Domenica In per la stagione 2023/2024, e questa è una certezza. Si tratta della quindicesima volta e per il sesto anno consecutivo. “Quest’anno sono 30 anni dalla mia prima Domenica In e per l’occasione ho deciso di recuperare lo show itinerante- ha annunciato in conferenza stampa – Il mio primo anno al programma si concluse proprio con 4 puntate itineranti. Quest’anno cercheremo di fare una puntata ogni due mesi andando noi dal pubblico. La prima puntata del 17 settembre doveva andare in onda da Cesena, ma poi alcuni ospiti non avrebbero potuto raggiungerci così saremo alla Dear. Ma a Cesena andremo nelle prossime settimane, perché vorrei portare un po’ di leggerezza e allegria alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Così come andremo prima di Natale a fare una puntata in Umbria”.

“Voglio andare io a trovare il pubblico che ci guarda da casa e che mi ha dato tanto. Vorrei chiudere così”. Zia Mara ha anche preannunciato un’edizione dove “ci sarà più spazio per l’attualità”. Così nella prima puntata Mara intervisterà Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni per una lite con un minorenne armato. Altri ospiti saranno I Pooh, i The Kolors, Matteo Bocelli, Carlo e Matteo Garrone con i protagonisti di Io Capitano, con cui il discorso tornerà sull’attualità dei migranti. E Mara assicura che il programma si occuperà anche dell’aumento dei femminicidi: “Ma su questo credo che dovremmo fare anche qualcosa tutte insieme noi donne”.