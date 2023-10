La conduttrice veneta ha festeggiato i 73 anni in ritardo: la rivelazione di Mara Venier a "Domenica In"

Mara Venier ha compiuto 73 anni il 20 ottobre. Una data difficile da dimenticare per i tantissimi fan che la seguono da anni e anche per lei, che ha sempre vissuto con grande entusiasmo questa bella ricorrenza. Non quest’anno, a suo dire, che ha definito tristemente come il compleanno più brutto della sua vita. La motivazione è da ricercare in un piccolo problema di salute che l’ha colpita e che l’ha costretta a letto ma niente paura: la conduttrice di Domenica In sta recuperando le forze ed è perfino tornata in onda, grazie a un po’ di riposo e alle cure che le sono state prestate dal Professor Le Foche, che si è occupato di lei nonostante il periodo difficile che sta attraversando.

La rivelazione di Mara Venier a Domenica In

Un appuntamento fisso, quello con Domenica In, che Mara Venier non ha mai saltato. Nemmeno in quest’occasione, in cui si è presentata in studio con un evidente abbassamento di voce che successivamente ha spiegato. E sì, perché la conduttrice veneta ha trascorso tre giorni a letto per combattere una forma influenzale che sta superando con l’aiuto delle cure e grazie all’amore della sua famiglia, che non la lascia sola per un minuto.

“Ho passato il compleanno più brutto della mia vita”, racconta a chi le fa gli auguri nello studio di Domenica In, spiegando di aver trascorso la giornata a letto per recuperare le forze e risolvere il piccolo problema di salute che l’ha fermata. Niente in confronto alla voglia di essere in onda e accogliere i suoi ospiti, a cominciare dalla giuria di Ballando con le stelle e per finire con Miriam Leone, che ha rivelato di non conoscere ancora il sesso del suo bambino e di volerlo scoprire solo al momento della nascita.

Il compleanno festeggiato in ritardo

Le date, però, non sono che un numero. Lo sa bene Mara Venier, che ha deciso di recuperare e di festeggiare il suo compleanno in ritardo, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici, tra cui anche il giornalista Alberto Matano. A lui ha dato appuntamento proprio durante la diretta di Domenica In, in cui è intervenuto per parlare della prima puntata di Ballando con le stelle di cui è storico commentatore a bordo campo.

“Ci vediamo stasera”, ha assicurato al conduttore di La Vita in Diretta, al quale è legatissima da molto tempo. Non a caso, è stata lei a officiare il suo matrimonio con Riccardo Mannino e a favorirlo, invitandoli ad accelerare i tempi di organizzazione delle cerimonia che comunque loro avevano già in mente da tempo. Lui, poi, si vede spessissimo nelle stories che la conduttrice pubblica sul suo profilo e sempre durante le bellissime cene che organizza nel suo loft romano.

Immancabile la presenza del suo nipotino Claudio, avuto dal figlio Paolo Capponi, e che l’ha letteralmente riportata in vita dopo la scomparsa della sua mamma, per la quale ha sofferto moltissimo. Mara Venier ha un altro nipote, Giulio Longari, di sua figlia Elisabetta Ferracini. Lui è ormai un adulto e non ama farsi vedere troppo, anche se – talvolta – non disdegna le foto abbracciato all’amata nonna.