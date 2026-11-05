Report, Di Pasquale in lacrime alla presentazione della nuova stagione. L’assenza di Ranucci

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IPA Claudia Di Pasquale

Report torna, ma senza Sigfrido Ranucci, e Claudia Di Pasquale si scioglie in lacrime alla conferenza stampa di presentazione. Il programma d’inchiesta di Rai Tre ha subito un pesante scossone e la nuova stagione segna una svolta importante.

Sigfrido Ranucci fuori da Report: la nuova stagione

Partiamo dagli antefatti. A fine agosto 2026, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, era stato rimosso dalla guida della trasmissione. Una scelta presa dalla Rai e confermata poi il 9 ottobre scorso dal Tribunale del Lavoro di Roma che aveva respinto il ricorso d’urgenza presentato dallo stesso Ranucci.

I giudici infatti avevano riconosciuto la legittimità della scelta della Rai, arrivata dopo che nella redazione di Report si era creato un clima di grande tensione e una profonda spaccatura. Dietro questa condizione un caso giudiziario intricatissimo, quello dell’attentato a Ranucci. Un attentato dinamitardo che era finito sotto indagine, subito a Pomezia nell’ottobre del 2025 e per cui è stato riconosciuto come mandante Valter Lavitola, amico del giornalista.

Alla questione, già piuttosto delicata, si erano poi aggiunte delle contestazioni formali mosse a Sigfrido Ranucci dalla Rai che avevano poi portato ad una sospensione temporanea del conduttore. Il 10 ottobre 2026, in una nota ufficiale, la redazione di Report aveva chiarito di non aver mai richiesto la rimozione di Ranucci nè di averlo in alcun modo sfiduciato.

In seguito la Rai aveva annunciato come nuovi conduttori del programma Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Claudia Di Pasquale in lacrime alla presentazione di Report

Alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Report, Claudia Di Pasquale, che da ben quindici anni lavora nella redazione della trasmissione, si è sciolta in lacrime di fronte all’applauso dei colleghi.

“Dopo tutta questa vicenda abbiamo passato un’estate orribile – ha spiegato la conduttrice – Siamo stati oggetto di attacchi”. Poi ha aggiunto: “Ci siamo ritrovati in questa situazione un po’ stritolati da questa campagna mediatica, con attacchi anche personali. Però quello che vorrei rivendicare con forza è che noi siamo rimasti qua. Abbiamo scelto di tutelare Report, un programma nato nel 1997. L’ha ideato e condotto per quasi vent’anni Milena Gabanelli e noi sentiamo la responsabilità di restare qui”.

“Ci aspettiamo un in bocca al lupo da tutti quelli che hanno partecipato a questa avventura di Report. Ma quello dell’endorsement e il sostegno di Milena Gabanelli ci ha fatto molto piacere”, ha aggiunto Piervincenzi.

La nuova stagione di Report avrà numerose novità e partirà domenica 8 novembre 2026. Come sempre ci saranno numerosi servizi realizzati dal gruppo storico della redazione. La squadra sarà appunto coordinata dai veterani Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Ci saranno poi due volti conosciutissimi del giornalismo: Bernardo Iovene e Giulio Valesini. Fra le grandi novità un gruppo di lavoro che si occuperà del fact checking e un’attenzione maggiore al lavoro corale.

Fra i servizi previsti anche un’inchiesta su Lavitola. “Abbiamo deciso sin dai primi giorni – ha chiarito Claudia Di Pasquale -, dopo che è stata decisa la mia nomina, di fare questa inchiesta sul cantiere navale di Lavitola, di cui ci eravamo già occupati con altre inchieste in precedenza, quella della scorsa primavera. È chiaro che dopo che è venuto fuori il suo ruolo, che Lavitola era, diciamo, legato come mandante dell’attentato, noi abbiamo avuto la possibilità di rimettere insieme i pezzi e comprendere sicuramente degli avvenimenti che erano accaduti”.