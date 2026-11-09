Report è tornato ed è pronto a lasciarsi un'estate di polemiche alle spalle: le parole di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi

IPA Sigfrido Ranucci

Report è ripartito ufficialmente su Rai3 con la sua trentesima stagione, la prima senza Sigfrido Ranucci dopo la rimozione. Al suo posto ci sono Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, che hanno aperto la puntata dallo Studio 2 di via Teulada. È stata proprio Di Pasquale, in apertura, a fare riferimento ai mesi difficili appena trascorsi: “Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato”. Le polemiche dell’estate, il cambio alla conduzione e le voci sul futuro della squadra avevano fatto temere a molti telespettatori la fine del programma.

Il ritorno di Report e le parole su Gabanelli e Ranucci

“Bentornati a Report, ripartiamo da qui, sempre in Rai e sempre nel servizio pubblico”, ha detto Piervincenzi accogliendo il pubblico. Di Pasquale, che lavora nella redazione da quindici anni, ha ricordato che a costruire la forza del programma sono stati prima Milena Gabanelli e poi Ranucci, e che la squadra è rimasta la stessa. Ha ammesso che gli ultimi mesi sono stati dolorosi sul piano umano, tra pressioni e strumentalizzazioni, ma ha voluto rassicurare chi segue la trasmissione da anni: “Noi siamo rimasti qui, a difendere il programma e a lavorare con lo stesso spirito di sempre”.

La formula è inevitabilmente cambiata: per la prima volta i conduttori sono due e presentano le inchieste degli inviati, coordinate da Bernardo Iovene e Giulio Valesini. La prima puntata si è concentrata sul caso del Cantiere Vittoria e su Valter Lavitola, indagato da luglio come presunto mandante dell’attentato che nell’ottobre 2025 distrusse le auto di Ranucci e della figlia davanti alla loro casa. “Nessuno di noi poteva lontanamente immaginare quale era stato il suo ruolo nell’attentato”, ha spiegato Di Pasquale.

L’attesa, sui social, era stata accompagnata da parecchio scetticismo. Sotto il promo della nuova stagione molti utenti avevano scritto di voler aspettare il ritorno di Ranucci, ed era stata tirata in ballo anche Milena Gabanelli. In estate aveva confermato che le era arrivata la proposta di tornare alla guida del programma che aveva fondato, ma l’aveva respinta senza esitazioni, parlando di “rito della riesumazione”. In seguito si era detta fiduciosa nel lavoro dei nuovi conduttori.

Sigfrido Ranucci, dagli scatoloni a RaiNews24

Il 28 agosto la Rai gli aveva comunicato che non avrebbe più condotto Report, per “esigenze organizzative, editoriali e di tutela del servizio pubblico”, e Ranucci aveva raccontato di aver appreso la notizia dalle agenzie. Il giudice del lavoro ha poi respinto il suo ricorso d’urgenza, e a ottobre è arrivata anche una sospensione di dieci giorni dopo una contestazione disciplinare.

Il 13 ottobre il giornalista aveva pubblicato un video girato nel suo ufficio di via Teulada, intento a riempire gli scatoloni con il materiale di circa 500 puntate. “Finisce una storia durata vent’anni”, aveva scritto sui social, rivendicando le sue scelte: “Rifarei tutto, perché ho scelto di difendere dei principi, ho scelto di non piegare la schiena davanti a nessuno”. Il suo unico rammarico era non aver potuto salutare il pubblico dallo studio. Pochi giorni dopo, tra le proposte dell’azienda, che comprendevano anche una corrispondenza dal Cairo, ha scelto RaiNews24, dove oggi è vicedirettore ad personam con delega agli approfondimenti.