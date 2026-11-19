IPA Sigfrido Ranucci

Dal 23 novembre, si fermerà per 10 giorni. A rivelarlo – o meglio, anticiparlo – in un video condiviso sui social è stato lo stesso Sigfrido Ranucci, sospeso dal lavoro in Rai senza stipendio. La sanzione disciplinare, decisa il 5 ottobre scorso ma resa esecutiva soltanto adesso, nasce da un’istruttoria del Comitato Etico su presunti comportamenti scorretti. Lo stop costringerà il nuovo vicedirettore di RaiNews24 a saltare due puntate del suo nuovo programma Spotlight.

L’annuncio di Ranucci in un video

Ranucci ha condiviso il video mercoledì 18 novembre, anticipando ai suoi follower cosa accadrà: “Amici, prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso. Sarò sospeso dal lavoro e salterò due puntate di Spotlight ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi”.

La misura gli impedirà, dunque, di condurre i prossimi due appuntamenti di Spotlight in programma il lunedì alle 22:30 su RaiNews24 (canale 48) e su RaiPlay. “Ripubblichiamo il post di Sigfrido Ranucci e l’ennesimo vergognoso atto nei confronti del suo lavoro e persona – scrive la redazione di Spotlight -. (…) Solidarietà a Sigfrido. Ora più che mai la luce non può essere spenta”.

Il giornalista non ha esitato a rispondere: “Grazie ai giovani di Spotlight per la cura e il supporto che stanno dimostrando giorno dopo giorno nei miei confronti e del programma. Ripubblico il loro post a sostegno della prossima puntata. Un abbraccio e grazie a tutti coloro che si uniranno in questa nuova sfida”.

Le quattro contestazioni disciplinari della Rai

Il provvedimento disciplinare del 5 ottobre poggia sulle quattro contestazioni disciplinari indirizzate a Ranucci, parte della procedura avviata a metà settembre dopo l’istruttoria del Comitato Etico.

Pur senza comunicati ufficiali con date o motivazioni, l’azienda avrebbe punito il giornalista con 10 giorni senza stipendio per via di quattro episodi specifici: due mail interne di Paolo Corsini inoltrate a Valter Lavitola; circa 50 ingressi in redazione dell’amica ed ex sindacalista Laura Cianfoni tra il 2019 e il 2026; una telefonata intercettata con il deputato M5S Dario Carotenuto su un’inchiesta in corso; le critiche pubbliche ai colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Ranucci e i suoi legali hanno respinto ogni accusa, denunciando disparità di trattamento sul codice etico. L’avvocato Roberto De Vita ha annunciato ricorso, ricordando che la sanzione era giunta poco dopo articolate memorie difensive con cui gli addebiti erano stati contestati nel merito e nel metodo.

Dall’addio a Report al nuovo capitolo a RaiNews24

Lo stop segue mesi complessi per il giornalista. Dopo l’allontanamento da Report ad agosto, lo scorso 9 ottobre il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza per il reintegro, ritenendo il cambio legato alle tensioni interne seguite al clamore sull’attentato, pur lasciando aperto il giudizio di merito.

Il 13 ottobre Ranucci ha girato il video in cui inscatolava circa 500 puntate in via Teulada, scegliendo poi la vicedirezione di RaiNews24 sotto Federico Zurzolo, anziché il TG3 o Cairo. Terminata la sospensione, tornerà nella testata in cui aveva lavorato tra il 1999 e il 2006, tra indiscrezioni su un possibile interesse di La7.