Marina La Rosa, che studi ha fatto la concorrente del GF Vip

Tra un Grande Fratello e l'altro, Marina La Rosa non ha mai tralasciato gli studi, rimettendosi sui libri dopo la nascita dei due figli

IPA Marina La Rosa

Sagace e intelligente, oltre che dotata di un fascino rimasto intatto nel tempo, Marina La Rosa è uno dei volti più iconici del primissimo Grande Fratello. Oggi la ritroviamo nella Casa più spiata d’Italia per una seconda volta che, come sempre, ha diviso il pubblico, ma nel privato la bella Marina non ha mai tralasciato qualcosa che ritiene fondamentale: dedicarsi agli studi. Un percorso formativo che ha intrapreso già da giovanissima, e che ha poi ripreso dopo essere diventata madre, scegliendo la Facoltà di Psicologia.

Il Liceo Linguistico a Messina

Classe 1977, Marina La Rosa è nata a Messina da Giuseppina, insegnante di inglese, e Giuseppe, impiegato di banca. Un contesto famigliare che ha incoraggiato sin da giovanissima la sua curiosità verso le discipline umanistiche. Dopo la scuola media si è iscritta al Liceo Linguistico della sua città, conseguendo il diploma di maturità. La sua notevole proprietà di linguaggio ha radici lontane, che ha poi sviluppato nel tempo proseguendo gli studi.

Gli studi universitari interrotti “per colpa del” Grande Fratello

Dopo la maturità, Marina La Rosa ha deciso di iscriversi all’Università, scegliendo in particolare la Facoltà di Economia con indirizzo in Economia Aziendale. Bilanci e materie contabili non erano, però, proprio la sua autentica vocazione.

Nel 2000 è cambiato tutto, probabilmente più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Durante una pausa dai libri, ha visto lo spot per i provini di un nuovo reality che sarebbe andato in onda su Canale 5: “Vuoi partecipare a questo programma? 100 giorni, 100 telecamere, 10 persone”, recitava il claim.

Presentatasi al casting con la sua disarmante allure, leggenda narra che abbia convinto la commissione con una battuta memorabile: “Sto studiando economia aziendale, non ci capisco niente, voglio partecipare al programma”. Quella spontaneità le ha spalancato la Porta Rossa del Grande Fratello. E no, non ha più ripreso a studiare Economia.

La parentesi recitazione

Terminata l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Marina La Rosa ha preferito non adagiarsi sulla travolgente notorietà televisiva, decidendo di investire concretamente ancora una volta sugli studi. Stavolta è toccato alla recitazione: nel 2001 si è iscritta ealla prestigiosa scuola diretta da Beatrice Bracco, a Roma, proseguendo il percorso didattico l’anno seguente presso la Palestra dell’attore. Questa preparazione le ha permesso di esordire come attrice nella soap Beautiful, ma anche di calcare diversi palcoscenici con opere come l’Elettra di Sofocle.

Di nuovo sui libri, studiando Psicologia

Non è mai troppo tardi per rimettersi sui libri e questo Marina lo sa bene. Dopo aver dato alla luce i figli Andrea Renato e Gabriele, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2011 dal matrimonio (poi finito) con Guido Bellitti, ha ripreso gli studi universitari iscrivendosi alla Facoltà di Psicologia, dove si è laureata nel 2017.

A Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato questa sua sua “evoluzione” accademica: “Io ho fatto il percorso al contrario. C’è gente che studia psicologia, si laurea e fa questo. Siccome io ho fatto anni di analisi, io ho fatto tutto un po’ al contrario”. Una decisione tutt’altro che casuale, per La Rosa: “Avendo vissuto io delle fragilità emotive, mi rendo conto quanto la gente a volte si perda in tutta una serie di pensieri. Però poi la vita è molto più semplice”.

Dopo aver conseguito la laurea, ha proseguito l’iter post-universitario per perfezionare la preparazione e conseguire, poi, l’abilitazione professionale, così da svolgere l’attività clinica, come lei stessa ha confidato in un’intervista a Il Messaggero.

Un bagaglio importante che ha inevitabilmente portato a La Talpa, nella nuova edizione condotta da Diletta Leotta nel 2024, e di nuovo nella Casa più spiata d’Italia, in qualità di concorrente dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi: “Sento le vostre storie ed emozioni. C’è qualcuno che mi affascina di più, e devo dire che le emozioni nella vita mi piacciono così tanto che, negli anni, sono diventata una psicologa”.