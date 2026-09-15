Vanessa Incontrada, che studi ha fatto la conduttrice

Vanessa Incontrada è cresciuta tra Italia e Spagna e ha iniziato a lavorare giovanissima. Ecco che scuola ha frequentato, che studentessa era e quale materia amava di più

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada la conosciamo come attrice, conduttrice e volto amatissimo della televisione italiana. Da Zelig, dove per anni ha fatto coppia con Claudio Bisio, alle fiction e ai programmi televisivi, la sua carriera è stata costruita tra ironia, recitazione e una spontaneità diventata il suo tratto distintivo. Ma prima dei riflettori, dei set e degli studi televisivi ci sono stati naturalmente i banchi di scuola. E un’adolescenza trascorsa facendo la spola tra due Paesi, Italia e Spagna, che ha inevitabilmente segnato anche il suo percorso di studi.

Che scuola ha frequentato Vanessa Incontrada

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, Vanessa Incontrada è figlia di padre italiano e madre spagnola. I suoi genitori si sono separati quando lei era ancora piccola e la futura conduttrice è cresciuta tra Sant Andreu, quartiere di Barcellona, e Follonica, in provincia di Grosseto.

Proprio nella cittadina toscana ha frequentato le scuole elementari, prima di trasferirsi nuovamente in Spagna. Qui ha proseguito gli studi frequentando le medie e successivamente il liceo. Un’infanzia decisamente movimentata, dunque, vissuta tra lingue, culture e città differenti.

A cambiare il corso della sua vita è arrivato molto presto il lavoro. A 17 anni ha iniziato la carriera come modella, trasferendosi successivamente a Milano. Da quel momento il mondo dello spettacolo ha cominciato a prendere sempre più spazio, fino al debutto televisivo nel 1998.

Che studentessa era Vanessa Incontrada

Se qualcuno immagina Vanessa Incontrada come la classica studentessa modello, però, potrebbe rimanere deluso. È stata lei stessa a raccontare senza troppi giri di parole il suo rapporto con lo studio.

“Alle medie ero una forza della natura, al liceo, con l’adolescenza, è iniziato il periodo più burrascoso. Diciamo che sono stata un’alunna da sufficienza”, ha confidato in un’intervista di qualche tempo fa. Anche sulle materie preferite aveva le idee piuttosto chiare: ad affascinarla era soprattutto la filosofia, mentre il rapporto con la matematica era decisamente meno felice. “Con i numeri ero una frana”, ha ammesso.

Prima che televisione e cinema entrassero nella sua vita, Vanessa immaginava per sé un futuro completamente diverso. Da bambina sognava di diventare psicologa infantile, mentre da adulta ha confessato che, dovendo scegliere un altro mestiere, probabilmente si dedicherebbe all’interior design.

La sua formazione, del resto, non è passata soltanto dalla scuola. In un podcast del 2024 ha ricordato l’infanzia trascorsa anche accanto al banco del mercato del padre, arrivando a dormire sotto la bancarella mentre gli adulti lavoravano. Un’esperienza alla quale attribuisce l’origine di una passione rimasta intatta: quella per la vendita.

Il pensiero di Vanessa Incontrada sulla scuola

Con gli anni Vanessa Incontrada ha conosciuto il mondo scolastico anche da un’altra prospettiva, quella di madre di Isal, il figlio nato nel 2008 dalla lunga relazione con Rossano Laurini. In alcune interviste, parlando della scuola pubblica italiana, non ha nascosto le proprie perplessità.

Nel 2016, in della promozione del film tv La classe degli asini, nel quale interpretava una maestra, ha raccontato di confrontarsi quotidianamente con le difficoltà del sistema scolastico attraverso l’esperienza del figlio e quella delle amiche insegnanti.

In particolare ha criticato all’epoca la necessità, per alcune famiglie, di organizzare collette per acquistare strumenti come fotocopiatrici o lavagne, sottolineando come i servizi essenziali dovrebbero essere garantiti dallo Stato.