Quando si sposa Vanessa Incontrada e perché Carlo Conti non andrà al matrimonio

Vanessa Incontrada è pronta a sposare Rossano Laurini dopo 17 anni d’amore. Carlo Conti svela per errore la data delle nozze e spiega perché non potrà esserci

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Getty Images Carlo Conti con Vanessa Incontrada

Tutto pronto per il matrimonio di Vanessa Incontrada. Dopo 17 anni d’amore e una crisi, brillantemente superata, la conduttrice e attrice convolerà a nozze con lo storico compagno Rossano Laurini. Un matrimonio annunciato con largo anticipo ma vissuto con la massima discrezione. Tanto che fino ad oggi non si conosceva neppure la data di nozze. A svelare qualcosa di più ci ha pensato l’amico e collega di sempre Carlo Conti che, però, non potrà presenziare all’evento.

La data del matrimonio di Vanessa Incontrada

“Faccio gli auguri a Vanessa Incontrada perché il mercoledì successivo, quando noi saremo in onda con Tale e Quale, si sposa. Io e Alessandro Siani non potremo essere all’evento”, ha confidato Carlo Conti durante la conferenza stampa della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Parole che hanno permesso di risolvere un piccolo mistero che ormai durava da mesi. Dunque, Vanessa Incontrada sposerà Rossano Laurini mercoledì 23 settembre, con una cerimonia intima in Toscana.

Pochi giorni prima, la conduttrice italo-spagnola sarà impegnata proprio con Conti nei Music Awards all’Arena di Verona. Un appuntamento che i due conducono insieme da tempo, più precisamente dal 2012.

Perché Carlo Conti non sarà al matrimonio

Se le parole di Carlo Conti hanno permesso di individuare il giorno delle nozze, hanno chiarito anche un’altra curiosità: il presentatore toscano non potrà partecipare al matrimonio di Vanessa Incontrada. E con lui mancherà anche Alessandro Siani, che ha lavorato con la futura sposa a Striscia la notizia.

Ovviamente nessun retroscena piccante o problema nei rapporti tra i protagonisti della tv. La ragione è solo ed esclusivamente professionale. Conti e Siani saranno impegnati con Tale e Quale Show e gli appuntamenti legati alla trasmissione impediranno loro di raggiungere la Toscana per festeggiare la Incontrada.

Una coincidenza di calendario che costringerà dunque due amici e colleghi di Vanessa a rinunciare all’invito. Conti ha comunque voluto anticipare pubblicamente i propri auguri alla Incontrada, finendo però per regalare involontariamente anche un’informazione che fino a quel momento mancava.

Chi altro ci sarà del mondo dello spettacolo? Stando a quanto anticipato dalla Incontrada, tra gli invitati ci saranno anche Gigi D’Alessio e Giorgio Panariello. I due, insieme a Conti e Siani, sono legati a Vanessa da “una sincera amicizia, non solo dal lavoro”, come dichiarato dalla diretta interessata a Verissimo.

La lunga storia d’amore di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Il matrimonio rappresenta un nuovo ed importante capitolo di una relazione iniziata circa 17 anni fa e attraversata anche da un periodo particolarmente complicato. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono diventati genitori nel 2008 di Isal, il loro unico figlio.

Dopo molti anni insieme, nel 2022 era arrivata la separazione. Un allontanamento durato circa due anni, durante il quale la conduttrice aveva parlato pubblicamente del momento delicato vissuto nella sua vita privata. Poi, nel 2024, l’inatteso riavvicinamento.

La coppia ha scelto di riprovarci e il ritorno insieme ha aperto progressivamente la strada al matrimonio. Adesso, dopo una storia fatta di innamoramento, famiglia, crisi e riconciliazione, è arrivato il momento di pronunciare quel sì forse rimandato per troppi anni.