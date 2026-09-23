Vanessa Incontrada si è sposata: il sì con Rossano Laurini dopo 17 anni d’amore

Per mesi Vanessa Incontrada ha parlato del matrimonio in tv. Il giorno del sì con Rossano Laurini, invece, le è bastato un cuore rosso sotto lo scatto

IPA Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono marito e moglie. Dopo quasi un anno passato a parlare delle nozze in tv e sui giornali, per l’annuncio è bastato un cuore rosso: unica didascalia della prima foto da sposi, pubblicata nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 settembre sui profili Instagram di entrambi. In tre quarti d’ora, quasi 50mila like.

Lo scatto, in bianco e nero, li ritrae davanti a un arco sommerso di fiori, con le colline alle spalle. Rossano Laurini è in abito scuro e papillon, Vanessa Incontrada stringe un bouquet di rose chiare. Tra i commenti spunta quello del profilo ufficiale di Zelig, il programma che l’ha consacrata accanto a Claudio Bisio: “Auguriiii”, con quattro i.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada a Greve in Chianti

Gli sposi vivono a Follonica, dove si sono innamorati, ma per il sì hanno scelto il Chianti fiorentino, a Greve in Chianti. Il rito civile si sarebbe svolto in Comune e la festa in una location a pochi chilometri dal paese, con un banchetto a base di prodotti del territorio. Nel pomeriggio, in piazza Matteotti, sono arrivate anche le telecamere de La Volta Buona, ma i negozianti intervistati da Rai 1, delle nozze non sapevano nulla.

Per mesi, sulla data, la coppia non si era sbilanciata. A svelarla, con uno spoiler involontario, era stato Carlo Conti nella conferenza stampa di Tale e Quale Show: “Faccio gli auguri a Vanessa Incontrada perché il mercoledì successivo, quando noi saremo in onda con Tale e Quale, si sposa. Io e Alessandro Siani non potremo essere all’evento”. Il programma debutta stasera su Rai 1.

L’abito da sposa firmato Antonio Riva

Il vestito è uscito dall’atelier milanese di Antonio Riva, con cui Vanessa Incontrada ha collaborato spesso nella sua carriera. Il modello è essenziale, con spalline sottili e uno strascico lungo che si allarga sul tappeto di petali.

Il giorno prima delle nozze, la conduttrice aveva mostrato su Instagram la prima prova dell’abito, con un solo commento: “Bellissimo”.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, dalla crisi al sì

La loro storia è cominciata nel 2007 e l’anno dopo è nato Isal, che a luglio ha compiuto 18 anni. Nel 2022 la crisi, poi due anni lontani che “forse ci dovevano essere”, come aveva raccontato Vanessa Incontrada a Verissimo, dove aveva definito Rossano Laurini “il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro”.

La proposta, a sentire lei, è stata quasi domestica: “Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’, e io ho detto subito di sì”.

La sorpresa di Rossano Laurini all’Arena di Verona

Lontano dai riflettori per quasi vent’anni, sabato scorso Rossano Laurini ha fatto un’eccezione: ai BYD Music Awards è salito sul palco dell’Arena di Verona per consegnare a Vanessa Incontrada, a sorpresa, il premio per i diciassette anni alla conduzione dello show. La sera prima, sullo stesso palco, era stato Giorgio Panariello a punzecchiarla: “Ma il primo che hai incontrato lo sposi?”. La risposta della conduttrice: “Ci ho messo 20 anni però”.