Vanessa Incontrada, la prima prova dell’abito da sposa: l’emozione per le nozze con Rossano Laurini

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IPA Vanessa Incontrada, la prima prova dell'abito da sposa prima di sposare Rossano Laurini

Manca ormai pochissimo al Sì più importante di Vanessa Incontrada. La conduttrice è pronta a sposare Rossano Laurini e, poco prima del grande giorno, arriva anche uno dei momenti che più raccontano l’emozione di una sposa: la prova dell’abito.

Un piccolo video condiviso sui social mostra Vanessa alle prese con il vestito che indosserà per il suo grande giorno, mentre l’attesa per le nozze cresce.

Vanessa Incontrada, l’emozione alla prova dell’abito da sposa

È arrivato anche per Vanessa Incontrada il momento di indossare l’abito che ha scelto per coronare il suo sogno d’amore. La conduttrice, sempre molto riservata, ha scelto questa volta di condividere sui social la prima prova del vestito da sposa lasciando intravedere qualche piccolo dettaglio.

Nel video la vediamo emozionantissima durante la prova dell’abito, in una cornice di abbracci e sorrisi. A realizzare il suo vestito è Antonio Riva, stilista e amico della conduttrice. Una scelta speciale per Vanessa, che ha voluto accanto a sé una persona che conosce bene e che ha già curato alcuni dei suoi look più importanti.

Del vestito, però, non viene ancora mostrato tutto. Vanessa preferisce lasciare un po’ di mistero sul suo look da sposa e regalare soltanto qualche immagine di questa giornata così particolare.

Basta però quel poco che si vede per capire che il momento è arrivato: dopo aver atteso per mesi delle nozze, adesso è davvero tempo di pensare all’abito con cui incontrerà Rossano all’altare.

Il matrimonio, secondo le informazioni circolate negli ultimi mesi, è fissato per mercoledì 23 settembre in Toscana. Sarà una cerimonia intima, con le persone più care, proprio come Vanessa aveva raccontato parlando dei suoi progetti con il futuro marito. A svelare la data, in un certo senso, era stato Carlo Conti, che aveva annunciato di non poter partecipare alle nozze perché impegnato con Tale e Quale Show. E così, alla vigilia del sì, anche la prova dell’abito diventa un piccolo conto alla rovescia.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, l’ amore dopo la crisi

Vanessa e Rossano arrivano alle nozze dopo una storia lunga 17 anni che ha conosciuto momenti felici ma anche una separazione. Si sono incontrati nel 2007 e l’anno successivo è nato Isal, il loro unico figlio. Insieme hanno costruito una famiglia e condiviso una parte importante della loro vita, prima di attraversare un momento di grande difficoltà.

Poi, dopo tanti anni insieme, qualcosa si è incrinato. Nel 2022 la coppia si è separata e Vanessa ha raccontato la necessità di fermarsi e guardare alla propria vita con occhi diversi.

Per un po’ le loro strade sono rimaste separate, prima di ritrovarsi nel 2024. Un riavvicinamento che ha permesso alla coppia di portare avanti la scelta di provare a ricostruire il loro rapporto, questa volta partendo da una consapevolezza diversa.

Vanessa ha parlato di un nuovo innamoramento e della sensazione di ritrovare una persona che si conosce da anni, ma di riuscire a guardarla con occhi nuovi. Un sentimento che, dopo la distanza, li ha riportati nuovamente uno accanto all’altra.

Anche la proposta è arrivata dopo questo nuovo inizio. Rossano le ha chiesto di fare un passo in più e Vanessa ha detto sì. Dopo 17 anni, una famiglia, una separazione e un ritorno, hanno scelto di sposarsi.