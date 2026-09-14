Andrea Dianetti si è sposato, l’ex allievo di Amici ha detto Sì a Miriam Milani: gli invitati Vip

Andrea Dianetti e Miriam Milani sono marito e moglie: l'ex allievo di Amici si è sposato circondato dagli affetti più cari. Presente anche Edoardo Tavassi

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IPA Andrea Dianetti e Miriam Milani

Una notizia tenuta segreta fino all’ultimo o, almeno, fino a quando è stato possibile. Andrea Dianetti e Miriam Milani si sono sposati, e lo abbiamo scoperto così: dalle storie un po’ mosse di qualche invitato troppo emozionato per tenere ferma la mano. Il matrimonio dell’attore e conduttore, cresciuto davanti alle telecamere di Amici di Maria De Filippi e poi diventato uno dei volti più amati della tv, è stato celebrato all’aperto, in una cornice immersa nel verde e riempita di fiori colorati.

Le immagini circolate sui social sono poche, quasi rubate, eppure bastano a raccontare tutto: l’ingresso degli sposi, gli sguardi di chi li stava aspettando e quel bacio che ha fatto scattare l’applauso. Ma non c’è stata nessuna diretta, solo una giornata vissuta insieme alle persone che contano davvero.

L’abito da sposa di Miriam Milani e il look dello sposo

Per il suo grande giorno, la sposa ha scelto un abito bianco dall’anima romantica: scollatura squadrata, maniche lunghe in pizzo trasparente e un accenno di volume sulle spalle, di quelli che ricordano le spose d’altri tempi senza risultare mai eccessivi. Il velo scivola sui capelli raccolti e lascia libera la frangia, insieme a qualche ciocca che le incornicia il viso con naturalezza.

Il tocco di colore arriva dal bouquet, ed è un piccolo capolavoro: rose chiare che incontrano fiori rosso intenso, foglie dalle sfumature argentate ed elementi pendenti che si muovono a ogni passo.

Andrea Dianetti ha puntato invece sull’eleganza classica, quella che non passa mai di moda: completo blu scuro, gilet grigio chiaro, camicia bianca e cravatta perlata, con una piccola composizione floreale all’occhiello a fare da firma.

Intorno a loro, un allestimento che sembra quasi un quadro. Dalle storie su Instagram si intravedono il prato, gli alberi e i muri dalle tonalità calde sullo sfondo, mentre le decorazioni alternano grandi corolle blu a fiori bianchi, rosa e bordeaux, in perfetto abbinamento con il bouquet della sposa. Le sedute bianche degli invitati alleggeriscono la scena e il tavolo della cerimonia completa una scenografia vivace ma mai chiassosa.

Gli invitati vip: da Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia

A rendere la giornata ancora più speciale ci hanno pensato gli invitati vip, volti noti della televisione che con lo sposo condividono un’amicizia vera, nata fuori dai set. Tra gli ospiti c’erano Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, coppia ormai affiatatissima e presenza costante nella vita social dei loro amici, e il ballerino Adriano Bettinelli, conosciuto dal pubblico proprio per il suo percorso ad Amici.

Resta invece in sospeso la conferma della presenza di Diana Del Bufalo, grande amica di Dianetti e sua complice in mille progetti televisivi e teatrali: i fan sperano di vederla spuntare in qualche scatto nei prossimi giorni, magari in una di quelle foto di gruppo che arrivano sempre con un po’ di ritardo.

Quello che vediamo dalle poche immagini condivise è l’idea di una festa a misura di persone, dove nessuno era lì per farsi vedere. Un matrimonio luminoso, pieno di fiori, di abbracci e di risate, con una coppia al centro che ha scelto di raccontarsi il meno possibile per godersi il più possibile.