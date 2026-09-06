Mara Sattei sposa, il segreto nelle nozze e l’abito romantico di lei. I dettagli più belli

Mara Sattei ha sposato il fidanzato Alessandro Donadei in una cerimonia top secret: le immagini sui social sono arrivate con diverse ore di ritardo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Mara Sattei

Una cerimonia segreta fino all’ultimo: Mara Sattei e Alessandro Donadei si sono detti “sì” in assoluto riserbo, pubblicando con 24 ore di ritardo gli scatti dei fiori d’arancio. Immagini che restituiscono una coppia raggiante e un matrimonio “scoppiettante”, in cui, ovviamente, non è mancata la musica.

Il matrimonio di Mara Sattei e Alessandro Donadei

La notizia era nell’aria, ma i due protagonisti si erano ben guardati dal condividere dettagli sull’evento: Mara Sattei e Alessandro Donadei si sono sposati ieri, 5 settembre, in una cerimonia intima e riservata. Le immagini del ricevimento sono arrivate con diverse ore di ritardo, cogliendo di sorpresa (ma non troppo) i fan della cantante.

“05.09.26 🤍” recita la didascalia del post in cui si scorgono i due neosposi stretti in un romantico abbraccio. Sorridenti e rilassati, negli scatti Mara e Alessandro si tengono per mano facendosi largo tra gli invitati, tra cui era presente anche il fratello della cantante, il rapper Thasup. La location, di cui non si conosce il nome, sembra essere una villa d’epoca, caratterizzata da uno splendido giardino esterno.

Mara Sattei, il bellissimo abito da sposa

Fedele alla sua immagine semplice ma sofisticata, Mara Sattei ha sfoggiato un abito elegante e tradizionale di colore bianco in pizzo lavorato. Il modello scelto dalla cantante è caratterizzato da scollo a cuore senza spalline, maniche staccabili in pizzo e linea strutturata. Sul capo, un bellissimo velo in tulle lavorato, posizionato sulla parte posteriore dell’acconciatura.

Curato nei minimi dettagli anche il bouquet: la composizione floreale scelta dalla star, abbinata alla boutonnière del suo consorte, si distingue per la presenza di calle bianche a stelo lungo, orchidee rosa e magenta e rami lunghi di amaranto color bordeaux che cadono verso il basso creando un singolare effetto a cascata.

All’insegna della tradizione il look dello sposo: per Alessandro Donadei un classico smoking nero con giacca monopetto nera e papillon.

L’amore tra Mara Sattei e Alessandro Donadei

Mara Sattei e Alessandro Donadei stanno insieme dal 2023. La loro relazione è nata nel segno della musica: lui lavorava infatti come chitarrista durante il tour della cantante. Il sodalizio tra i due è proseguito con successo, e li ha visti lavorare insieme a brani come Solo guai e Casa gospel: oltre che musicista, infatti, Alessandro è anche produttore e direttore musicale, e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Ditonellapiaga e Ainè.

Mara Sattei ha raccontato in più occasioni di essere rimasta single per molti anni prima di incontrare Alessandro, e lo ha definito un lampo di “luce” arrivato in un momento della sua vita particolarmente delicato. La canzone Le cose che non sai di me, presentata a Sanremo 2026, racconta proprio l’inizio della loro relazione.

I due hanno sempre vissuto il loro amore in modo discreto e riservato, concedendosi un’eccezione nel giorno del 30esimo compleanno della cantante, quando è arrivata una bellissima proposta di matrimonio a sorpresa. Lo scorso maggio, Mara ha documentato anche l’addio al nubilato in compagnia delle sue amiche in campagna, lasciando presagire che le nozze fossero imminenti. Il “sì”, infatti, è arrivato il 5 settembre con una cerimonia segreta