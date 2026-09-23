La Volta Buona, pagelle del 23 settembre: le nozze di Vanessa Incontrada (8), la lite Totti-Chanel (7)

A La Volta Buona, Caterina Balivo svela i dettagli del libro di Totti e racconta in diretta le nozze di Vanessa Incontrada e Rossano Laurino.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo torna in onda con una nuova puntata de La Volta Buona ricca di ospiti, spunti interessanti e argomenti di attualità. Al centro del primo blocco del programma le diete autunnali: dopo l’estate, fatta di cene fuori e di gelati, è arrivato per molti il momento di rimettersi in forma.

Come di consueto la conduttrice ha ospitato in studio e in collegamento gli esperti sul tema, discutendo di diete e di regimi alimentari. Tante le testimonianze di persone che hanno perso peso, ma anche i consigli degli esperti convocati da Caterina Balivo.

Spazio anche all’evento del giorno: il matrimonio di Vanessa Incontrada con Rossano Laurini. E a tanti gossip, dal libro di Francesco Totti alla nuova vita di Rocio Munoz Morales dopo la fine del legame con Raoul Bova, oggi legato a Beatrice Arnera.

La dieta di Antonella Elia e Nadia Rinaldi. Voto: 7

Fra gli ospiti presenti nello studio de La Volta Buona, Nadia Rinaldi e Antonella Elia. L’attrice e la showgirl hanno parlato della loro dieta quotidiana. “Fin da piccola ho sofferto di colite e gastrite – ha raccontato la Elia -, perciò all’inizio la dieta serviva per sopravvivere. Avevo sempre mal di stomaco”.

L’ex stella di Non è la Rai ha raccontato di seguire una dieta che si basa sui macronutrienti. “Carboidrati, proteine e grassi. Mangio poco, mangerei molto di più”. Inizia la giornata con uno yogurt greco, accompagnato ad un cucchiaino di crema di nocciole, frutta di stagione e farro. A pranzo di solito mangia una poke, mentre per merenda della frutta. A cena spesso porta a tavola pasta con pomodorini, con un’insalata a base di rucola, verza e cetriolo.

Particolarmente intensa anche la testimonianza di Nadia Rinaldi. L’attrice è riuscita infatti a passare da 150 a 67 chili, grazie a dieta e sport, ma anche ad una operazione di bypass gastrico.

“La mia trasformazione è stata resa pubblica per mandare un messaggio a chi si è arenato”, ha rivelato, raccontando di seguire ancora oggi una dieta equilibrata: “La mia dieta è proteica. Mangio la pasta una volta alla settimana e la pizza una volta alla settimana. Evito il latte e tutti i suoi derivati”.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada. Voto: 8

Come già accaduto per altri matrimoni vip, come quello di Dua Lipa a Palermo, Caterina Balivo ha seguito in diretta i preparativi per le nozze di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. La conduttrice e lo storico compagno hanno scelto di giurarsi amore eterno in Toscana, fra paesaggi mozzafiato e natura.

I due sono legati da ben vent’anni e hanno avuto nel 2008 il figlio Isal che oggi ha diciotto anni. La loro relazione è stata segnata da un grande amore, ma anche da alti e bassi. Nel 2022 infatti la coppia ha attraversato una fortissima crisi, segnata da ben due anni di separazione, per poi ritrovarsi. Le nozze dunque segnano l’inizio di un nuovo percorso nella vita di coppia e una rinascita per Rossano e Vanessa.

Caterina Balivo ha svelato alcuni dettagli sul matrimonio. Una cerimonia privata e intima, con pochi invitati e solo qualche amico vip fra cui Alessandro Siani e Gigi D’Alessio, quest’ultimo impegnato anche a cantare per gli sposi. Un retroscena svelato in diretta proprio a La Volta Buona.

Come sempre la conduttrice ha scelto di seguire le nozze con discrezione e con la giusta distanza, rispettando la volontà di privacy degli sposi. “Hanno chiesto questo e io non voglio fare altrimenti”, ha svelato, limitandosi, insieme al suo invito, a raccontare l’evento e l’amore della coppia. Quella di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, d’altronde, è una splendida storia a lieto fine che ci racconta come l’amore sia in grado di vincere su tutto.

Le confessioni di Francesco Totti. Voto 7

In studio anche Alessandro Alciato, scrittore e giornalista che ha seguito Francesco Totti nella realizzazione del suo libro. Un volume intitolato Oltre, in cui parla senza filtri della sua relazione con Noemi Bocchi, dell’addio a Ilary Blasi, ma anche del rapporto con i figli Chanel, Cristian e Isabel.

La separazione fra Totti e Ilary Blasi non è stata affatto semplice e l’ex calciatore della Roma ha voluto raccontare alcuni retroscena. In particolare, come svelato a La Volta Buona, nel suo libro Totti ha rivelato la reazione dei figli di fronte alla confessione del suo amore per Noemi Bocchi.

In quell’occasione Chanel si sarebbe infuriata tantissimo con Totti. “Sei un pezzo di m*, non sei più mio padre, mi fai schifo”, gli avrebbe urlato, mentre Isabel piangeva e Cristian restava in silenzio, soffrendo senza dire nulla.

Non solo, Totti ha rivelato che per nove mesi lui e Chanel non si sarebbero parlati. Padre e figlia sarebbero rimasti così distanti che l’ex calciatore non era a conoscenza dell’avventura della ragazza a Pechino Express. Per nove lunghi mesi Totti non avrebbe parlato con Chanel, ma avrebbe deciso di seguirla in tv su consiglio di Noemi Bocchi. “In certe puntate mi sono commosso. Ho conosciuto una Chanel diversa, più forte, più grande, più pronta alla vita”, ha confessato.

Poi, giorno dopo giorno, i due si sarebbero riavvicinati: “Siamo in qualche modo ripartiti, anche se con il freno a mano tirato”.

Proprio grazie al giornalista, Caterina Balivo ha raccontato anche il primissimo incontro fra Totti e Noemi Bocchi. I due si sarebbero visti per la prima volta in Sardegna, quando Totti era in vacanza con Ilary Blasi. Totti avrebbe commesso una gaffe e poi si sarebbe scusato con Noemi, in seguito si sarebbero incontrati di nuovo, finalmente liberi di amarsi. Il primo bacio sarebbe arrivato in auto, durante una serata nel centro storico a Roma.

Totti inoltre chiamerebbe Noemi “Nemo”, mentre lei si rivolgerebbe a lui con la parola “Papi”.