Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

La puntata del 14 gennaio de La Volta Buona non delude le aspettative, affrontando argomenti al passo con i tempi e svelando le notizie più interessanti della settimana. Caterina Balivo apre a puntata dello show di Rai 1 con un dibattito sulle diete e l’alimentazione equilibrata, passando poi al gossip e a temi di attualità.

Ricky Memphis e il suo cambiamento fisico. Voto: 7

Ad aprire la puntata un dibattito sulla nuova piramide alimentare americana che ha messo al primo posto latticini e proteine animali, schierandosi contro i cibi ultra-processati. Caterina Balivo racconta i cambiamenti fisici dei vip che hanno svelato i loro problemi con la bilancia.

L’ultimo in ordine di tempo è Ricky Memphis che ha svelato di aver perso 30 kg dopo diverse diete finite male, segnate da abbuffate. “Qualche paranoia sulla salute ce l’ho – ha svelato al Corriere della Sera -. Poi però, siccome, ripeto, sono un cialtrone, ho paura che mi venga un tumore eppure fumo. Bevo troppo e mangio troppo. Mi metto a dieta ma falliscono tutte. Ora sto a stecchetto, ho perso trenta chili, prima pesavo un botto, oltre cento. Li perdo e li riprendo. Appena vedo i risultati mi dico: ‘Beh, mò però famme magnà un po’. Nei momenti di infognatura mangio anche mezzo chilo di pasta. Poi mi piace il vino e pure quello ingrassa”.

La dieta di Rossella Erra e la sua forza di volontà. Voto: 8

Ospite in studio anche Rossella Erra, star di Ballando con le Stelle che ha raccontato di essersi messa a dieta e di aver resistito alle tentazioni – seppur con grande difficoltà – anche durante le feste di Natale. Rossella ha perso la bellezza di 17 kg e non ha nessuna intenzione di mollare.

“In queste tre settimane ho cercato di limitarmi – ha confidato a Caterina Balivo -, ho deciso di mangiare solo il 24 sera perché era a base di pesce”. La Erra ha rivelato di aver invece seguito la dieta il 25 dicembre, rinunciando alla lasagna. “Ho mangiato il pollo con le melanzane – ha spiegato -. Con l’odore mi sazio. Non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici di un anno e due mesi, li devo continuare. È una questione di salute, non è semplice. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito. Ho retto. Dal punto di vista del cibo mai una gioia insomma”.

Claudia Ferragni assolta nella vicenda del Pandoro Gate

Al centro della puntata anche la vicenda del Pandoro Gate, giunta ormai alle sue battute finali. La squadra di Caterina Balivo infatti ha seguito la questione in tribunale nel corso dei mesi, sino all’assoluzione, rivelata oggi. “Sono molto felice, è finito un incubo – ha spiegato l’imprenditrice digitale -. Ringrazio i miei avvocati e i miei follower che, per due anni, mi hanno sostenuta fino a qui. Siamo tutti commossi, grazie ai miei avvocati e ai miei followers”.

La polemica di Romina Power su Felicità e la risposta di Popi Minellono

Fra gli ospiti de La Volta Buona anche Popi Minellono, autore della canzone Felicità, forse uno dei brani più famosi fra quelli cantati da Al Bano Carrisi e Romina Power. L’artista ha voluto replicare proprio a Romina che qualche giorno fa aveva parlato della canzone, scatenando le polemiche.

“La musica che faccio con Al Bano non è il genere che io ascolto e che amo – aveva confessato ad Alessandro Cattelan, ospite del suo podcast -. Amo il mio pubblico, quando inizia Felicità ai concerti tutti impazziscono, ma non la volevo neanche incidere, la trovavo banale. Oggi non l’ascolto certo quando sta a casa, ma ai concerti l’elettricità che arriva dal pubblico ti fa piacere”.

La risposta di Popi è arrivata durante La Volta Buona. “Io penso che abbia fatto un clamoroso autogol, con queste parole ha tradito il suo pubblico – ha detto -. Io sono abituato a farmi dare dell’autore banale, anche quando ho scritto L’Italiano con Toto Cutugno, il giorno dopo tutti i giornali hanno detto che era un testo banale, qualunquista e pieno di luoghi comuni. Io comunque trovo che Romina abbia sbagliato perché ha sputato nel piatto in cui ha mangiato, Felicità le ha dato delle soddisfazioni e dei guadagni inimmaginabili per almeno quarant’anni, quindi almeno un senso di rispetto per il suo pubblico lo doveva avere”.

Caterina Balivo si arrabbia e fa chiarezza su Romina Power e Loredana Lecciso. Voto: 8

La sincerità e la schiettezza sono senza dubbio i punti di forza di Caterina Balivo che anche durante questa puntata de La Volta Buona ha mostrato di essere una persona spontanea. Proprio durante le dichiarazioni rilasciate da Popi Minellono la conduttrice è stata costretta a chiarire un argomento.

La Balivo ha infatti svelato di essere una grande fan di Romina Power. A quel punto Popi le ha risposto che tante volte le fan della cantante hanno criticato e attaccato ingiustamente Loredana Lecciso. Una dichiarazione che ha spinto Caterina a chiarire la situazione, infastidita dalla possibilità che le sue parole fossero travisate.

“No, adesso no, mi devi far chiarire – ha detto -. Io non posso parlare per le fan di Romina, perché non posso parlare a nome di nessuno se non di me stessa. Anche se mi piace Romina questo non vuole dire che apprezzo la compagna degli ultimi vent’anni di Al Bano, anzi, ospito sempre la figlia e parliamo di lei”.

L’amore fra Beatrice Arnera e Raoul Bova (che non si nascondono più). Voto: 7

A incuriosire anche la storia d’amore fra Beatrice Arnera e Raoul Bova. I due ormai non si nascondono più e di recente sono stati paparazzati a Roma durante una gita romantica, fra una corsa in moto e una cena in un noto ristorante con vista sul Colosseo. L’attore sembra aver superato lo scandalo che l’aveva travolto qualche mese fa quando Fabrizio Corona diffuse gli audio inviati a Martina Ceretti, rivelando l’addio a Rocio Munoz Morales.

Beatrice Arnera invece avrebbe definitivamente archiviato la storia d’amore con Andrea Pisani, comico e papà di Matilde, la primogenita nata nel 2024.