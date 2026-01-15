Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

È pericoloso mischiare amore e lavoro? Da questo interrogativo parte la puntata de La Volta Buona di giovedì 15 gennaio. Come sempre Caterina Balivo ne parla con tanti ospiti tra cui Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano. Un amore sbocciato proprio grazie al lavoro. In studio anche Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, sempre pronta a dare le proprie opinioni con il suo tono pungente. E non manca del sano gossip, con un risvolto inatteso su Michelle Hunziker, tornata recentemente single dopo la fine della breve relazione con Nino Tronchetti Provera.

La gelosia di Carmen Russo. Voto 7

Gelosia canaglia, di quelle che fanno sorridere più che discutere. A La Volta Buona Carmen Russo si irrigidisce appena Caterina Balivo pronuncia un nome che provoca un certo fastidio: quello della soubrette Lola Falana. L’ex più celebre di Enzo Paolo Turchi resta un nervo scoperto, anche dopo quarant’anni d’amore dichiarato, vissuto e rivendicato.

Perché sì, la storia tra Carmen ed Enzo Paolo è solida, longeva, praticamente granitica. Una delle più solide del mondo dello spettacolo italiano. Ma il passato a volte pesa più del dovuto. E la gelosia riaffiora, con una certa prepotenza.

Già qualche tempo fa Enzo Paolo aveva ammesso: “Una volta Carmen ha preso un aereo perché stavo lavorando con una mia ex. Mi sono vergognato di trovarla in sala prove”. E la ex era proprio Lola Falana…

“Basta Caterina parlare sempre di lei”, dice Carmen a La Volta Buona per poi tirarla lei in ballo qualche minuto dopo. “Ma anche tu la nomini sempre!”, sbotta la conduttrice Rai alquanto divertita. Certe gelosie, in fondo, sono dure a morire. E forse nemmeno lo vogliono.

Caterina Balivo e la “spina” Romina Power. Voto 7

A La Volta Buona si torna a parlare di Romina Power e Felicità, la canzone che l’artista americana ha recentemente definito “banale”, scatenando un piccolo terremoto sui media. Poi la retromarcia via social, con tanto di precisazione: nessuna intenzione di offendere un brano simbolo della sua carriera. Tutto chiarito? Non proprio.

In studio serpeggia lo scetticismo. Gli ospiti ascoltano, commentano, si guardano con quell’aria da “sì, però…”. E Caterina Balivo, invece di irrigidirsi, sceglie l’arma dell’ironia: si alza dal divano e scherza: “Quando si parla di Romina io scappo via”. Una battuta che strappa sorrisi ma che porta con sé il retrogusto della tensione del giorno prima, quando la conduttrice era sbottata contro il noto paroliere Popi Minellono.

La Balivo aveva ribadito in diretta la sua storica ammirazione per Romina Power, ma Minellono aveva acceso la miccia con una frase che suonava come una vera e propria provocazione: “Amare Romina non significa odiare Loredana Lecciso”.

Un’affermazione che aveva portato Caterina ad alzarsi e sbottare: “Così no. Io posso parlare solo a nome mio. Questo non vuol dire che non mi piaccia la compagna degli ultimi vent’anni di Al Bano, anzi. L’hai tirata in mezzo come se noi l’attaccassimo, e questo non mi piace». Uno stop netto, elegante ma fermo.

Dopo lo sfogo, la presentatrice aveva chiuso la parentesi e cambiato argomento, lasciando lo studio in un silenzio sospeso per qualche istante. Oggi, però, ci ride sopra. Perché a La Volta Buona si può anche alzare la voce ma l’importante è chiudere sempre con un sorriso

Checco Zalone, la nuova ossessione del programma. Voto 5

Terzo giorno consecutivo, stessa scaletta. A La Volta Buona si torna a parlare dell’ultimo film di successo di Checco Zalone e, questa volta, in studio c’è anche Mariana Rodriguez, presente nel cast. L’occasione potrebbe essere quella giusta per allargare il discorso, dare profondità, sorprendere. E invece no.

La soubrette resta rigorosamente sul perimetro della promozione: aneddoti dal set, entusiasmo di rito, zero deviazioni se non per raccontare della sua sfera sentimentale. Nessun accenno al Venezuela, il suo Paese natale, tema affrontato in altre interviste e qui accuratamente evitato. Scelta legittima, certo, ma televisivamente un po’ pigra anche se sostanzialmente l’anima del programma è leggera, più pink che black.

Il vero problema, però, è il déjà-vu. Le dinamiche sono sempre le stesse, già viste con Can Yaman e Stefano De Martino: stessi toni, stesse chiacchiere. Un format che rischia di girare a vuoto, trascinando lo spettatore in una ripetizione stanca di informazioni già sentite.

Promozione fatta, curiosità poca. Il rischio? Quello di annoiare il pubblico con contenuti triti e ritriti, quando basterebbe cambiare passo per riaccendere l’attenzione.

Can Yaman, l’appello di Mariana Rodriguez. Voto 7

E a proposito di Can Yaman… dopo l’ennesimo servizio de La Volta Buona, si accende l’entusiasmo di Mariana Rodriguez. La venezuelana non perde l’occasione per trasformare l’ammirazione in una vera e propria dichiarazione. L’attrice si dice single e senza troppi giri di parole descrive il suo uomo ideale: “Lo voglio bello, bravo, palestrato… Can Yaman? Sì, voglio lui“.

Risata, precisazione di rito – “Sto scherzando!” – e poi la frase che riapre il gioco: “Io sono single, lui è single, non si sa mai…”. Il confine tra ironia e desiderio resta volutamente sfumato.

Mariana conferma anche la fine della relazione con Gianmaria Coccoluto, già raccontata a Verissimo. I due hanno un figlio di due anni e continuano a vivere nella stessa casa a Trapani, incastrando viaggi e impegni: “Io sono spesso via, anche lui per lo sport che fa. Ci alterniamo con il bambino”, spiega con naturalezza.

Capitolo lavoro: entusiasmo alle stelle. “Quando mi hanno scelto per Buen Camino ero incredula”, confessa. “L’ultima volta che ero andata al cinema avevo visto proprio un film di Zalone e avevo sperato di lavorare con lui”. Desiderio realizzato, come quello – chissà – di incontrare Can Yaman. Promossa per spontaneità.

Michelle Hunziker, lo scoop di Signoretti. Voto 8

Il gossip diventa protagonista nella nuova puntata de La Volta Buona grazie a Riccardo SIgnoretti, il direttore del settimanale Nuovo. Quando si parla di Michelle Hunziker, che di recente ha chiuso la sua relazione con Nino Tronchetti Provera ed è tornata single, il giornalista alza il sopracciglio e insinua il dubbio.

“Single Michelle? L’ho vista in discoteca l’altro giorno con un ragazzo molto bello, molto abbronzato, non so se sia davvero sola”, dice Signoretti lanciando così lo scoop. Forse non è più innamorata ma di certo la showgirl svizzera non rinuncia ai piaceri della vita e nonostante le tante delusioni amorose sembra non avere alcuna intenzione di smettere di credere nell’amore. Impavida nonché eterna sognatrice.