L'Italia ha coronato tutti i sogni di Mariana Rodriguez, che ha raccontato della dura vita in Venezuela a causa di suo padre

L’Italia ha atteso il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, come dimostrano gli ottimi incassi registrati. In questa pellicola trova spazio anche Mariana Rodriguez, che interpreta Martina. La modella e attrice ha raccontato a Verissimo quest’esperienza e il proprio percorso, personale e professionale. Oggi è felice e in Italia, dice, ha dato inizio a una nuova fase della sua vita.

Mariana Rodriguez, il successo in Italia

Mariana Rodriguez ha raggiunto l’Italia a 18 anni, desiderosa di realizzare il proprio sogno. Il suo percorso ha avuto inizio come indossatrice, dal 2010, per poi trovare spazio in televisione. Il suo primo programma importante è stato Veline, condotto da Ezio Greggio. Una partecipazione alquanto breve, considerando la rapida eliminazione, ma bastevole a donarle un po’ di visibilità.

Il debutto al cinema risale al 2014, con un ruolo nel film Ma tu di che segno 6?, di Neri Parenti. Ha poi trovato spazio nel cast di Pechino Express, in coppia con Romina Giaminelli. La sua carriera è proseguita principalmente sul piccolo schermo, fino a tornare al cinema con Buen Camino.

Un’esperienza eccellente, che porterà sempre nel cuore, ha spiegato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

La gioia per il Venezuela

La conduttrice le chiede della situazione in Venezuela, considerando le azioni militari portate avanti dagli Stati Uniti. Maduro è stato catturato su ordine di Trump e il mondo politico è spaccato in merito, tra chi sostiene, chi critica e, in realtà, chi preferisce non schierarsi.

“Vediamo finalmente un po’ di luce. Abbiamo pianto di gioia, perché Maduro non è mai stato il nostro presidente. Con lui sono stati più di 20 anni di dittatura. Ora vedremo cosa accadrà”.

Le violenze subite

La vita per Mariana Rodriguez non è stata affatto tutta in discesa. Legatissima a sua madre, l’ha più volte vista in condizioni tremende a causa di suo padre. Un uomo duro e violento, con lei e i suoi figli.

Plasmato da una tremenda infanzia, non ha mai compreso realmente l’amore, dice. Il punto di non ritorno (o almeno sembrava) è stato raggiunto quando lei era già in Italia e ha scoperto di un’aggressione a suo fratello.

“Lui è nobile d’animo e non lo meritava. Ho così chiuso i rapporti con mio padre. Ero furiosa. Dopo tre anni, però, ho visto delle sue foto. Era pelle e ossa, non aveva da mangiare e ho deciso di fare un lavoro sul nostro rapporto e su me stessa. Quando perdoni, ti liberi di un peso. Dovevo farlo”.

Nuova vita in Italia

A soli 18 anni Mariana Rodriguez ha raggiunto l’Europa, coltivando il sogno di una vita diversa. Il nostro Paese le ha consentito di realizzarsi e di aiutare la sua famiglia: “Devo tutto all’Italia, vi ringrazio”.

La moda ha di certo avuto un peso nella sua decisione di trasferirsi nel nostro Paese. Guardando indietro, però, ha ricordato di una coppia di amici dei suoi nonni. Tra loro parlavano in italiano, ha spiegato, e a 9 anni le fecero un regalo: “Un vestito celeste con la targhetta con su scritto ‘Italy’. Da lì è nato il mio amore per l’Italia”.

