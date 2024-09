Vanessa Incontrada, l’amore riscoperto con Laurini: “Siamo ripartiti più consapevoli”

Fonte: IPA Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme

Vanessa Incontrada, una delle regine del piccolo schermo, è tornata sotto i riflettori, ma questa volta non per un nuovo progetto televisivo. È il suo cuore a essere protagonista. Dopo quindici anni insieme, la relazione con Rossano Laurini, l’uomo che l’ha accompagnata per gran parte della sua vita e con cui ha condiviso la gioia di diventare madre, sembrava arrivata al capolinea nel 2022. Eppure, eccoli di nuovo insieme, più vicini che mai, con tanto di foto social che non lasciano dubbi: l’amore tra i due non è finito.

Paura o protezione? Il momento di una vera pausa

Dopo quindici anni insieme, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, imprenditore toscano e padre di Isal, si erano detti addio. Era il 2022, e i due sembravano aver chiuso il capitolo, con Vanessa che aveva deciso di prendersi del tempo per riflettere. La loro storia, fatta di alti e bassi come ogni grande amore, sembrava destinata a finire. Ma dietro quella separazione si nascondeva un profondo bisogno di capire. La conduttrice ha infatti confessato al settimanale F che “la separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano”. Un distacco che non significava disamore, ma piuttosto una necessità di trovare chiarezza e serenità personale.

Ma cosa ha portato Vanessa Incontrada a chiudere una relazione che appariva solida come una roccia? Lei stessa ha rivelato di aver vissuto una rottura necessaria, mossa dalla paura di ritrovarsi in un amore che avrebbe potuto farle del male. “C’erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell’altra persona”, ha confessato. Un passato segnato da relazioni tossiche l’ha resa ipersensibile e, quando anche con Rossano le cose hanno iniziato a scricchiolare, l’istinto di proteggersi ha avuto la meglio.

La decisione di separarsi è stata più un atto di sopravvivenza emotiva che di rottura definitiva. Sempre schietta, ha ammesso che “la separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano”. Un’ammissione sincera di chi sa che, a volte, prendere le distanze è l’unico modo per vedere davvero chiaro in una relazione. E così, la coppia ha scelto di mettere in pausa un amore che non poteva essere vissuto con pienezza in quel momento.

Il ritorno di fiamma

Ma chi pensava che fosse la fine, si sbagliava di grosso. Durante quella pausa, Vanessa Incontrada ha avuto modo di porsi una domanda fondamentale: “Posso pensare a una vita senza di lui?”. La risposta è stata lampante. No, non poteva immaginarsi senza Rossano. E così, i due hanno deciso di ripartire, questa volta con una nuova consapevolezza, ben determinati a non ripetere gli errori del passato. Vanessa Incontrada ha raccontato questo ritorno come una scelta ponderata, un modo per non lasciarsi sfuggire un amore che, in fondo, aveva solo bisogno di una seconda possibilità.

Oggi Vanessa e Rossano Laurini si godono il momento, senza troppi proclami ma con quella serenità che arriva solo dopo aver attraversato le tempeste. “Stiamo vivendo un periodo molto felice”, ha rivelato l’attrice. Non è la storia di una semplice riconciliazione, ma di un amore che ha saputo risorgere, più forte e autentico di prima.