Dopo anni di amore e un allontanamento, Vanessa Incontrada ha sposato il suo grande amore: tutto su Rossano Laurini

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Rossano Laurini, chi è il marito di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono finalmente marito e moglie. Dopo quasi vent’anni insieme, un figlio e anche un periodo di separazione, la coppia ha coronato la propria storia d’amore con un matrimonio intimo in Toscana. Una relazione che nel tempo ha attraversato momenti diversi e che, proprio dopo una lunga distanza, ha trovato una nuova consapevolezza.

Ma chi è Rossano Laurini, l’uomo che da anni è al fianco di Vanessa Incontrada? Imprenditore e direttore artistico, ha sempre mantenuto un profilo molto lontano dai riflettori nonostante la notorietà della compagna.

La loro è una storia che ha saputo attraversare gli anni, la nascita di un figlio e anche una crisi, fino a riportarli l’uno accanto all’altra.

Chi è Rossano Laurini

Nato nel 1970, Rossano Laurini lavora nel mondo dell’intrattenimento e della nightlife. È conosciuto soprattutto in Toscana, dove ha ricoperto il ruolo di direttore artistico di alcuni locali e club di Follonica. Un ambiente diverso da quello televisivo frequentato dalla moglie, dal quale Laurini ha sempre preferito mantenere una certa distanza.

Riservato e poco incline a raccontarsi pubblicamente, Rossano ha infatti costruito la sua vita lontano dalle telecamere. Prima della relazione con Vanessa Incontrada era già padre di una figlia, Diletta, nata da una precedente relazione.

Nel 2007 la sua vita è cambiata con l’incontro con Vanessa, destinato a diventare uno dei legami più importanti della sua vita.

Nel 2008 la coppia ha vissuto uno dei momenti più belli con l’arrivo del figlio Isal, cresciuto sempre con grande attenzione alla privacy. Oggi, diventato maggiorenne, è uno dei punti centrali della loro bellissima famiglia.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, amore ritrovato

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti nel 2007 e si sono innamorati in un momento in cui nessuno dei due poteva immaginare quanto sarebbe durata la loro storia. Un anno dopo è arrivato Isal, a rendere ancora più forte il legame della coppia e a dare forma a una famiglia.

Con il passare del tempo, però, Vanessa e Rossano hanno attraversato anche un momento difficile. Dopo anni insieme si sono separati nel 2022 e hanno preso strade diverse per circa due anni. È stata una parentesi dolorosa, ma anche un tempo che ha permesso a entrambi di guardare alla loro relazione con occhi nuovi.

Poi si sono ritrovati. E, come ha raccontato Vanessa, tra loro è successo qualcosa che non era affatto scontato: si sono innamorati di nuovo. A Verissimo la conduttrice ha definito Rossano “Il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro”, raccontando così un sentimento diventato ancora più consapevole dopo la crisi che ha attraversato la loro storia.

Il loro ritorno di fiamma ha così aperto un nuovo capitolo della loro vita insieme. Vanessa e Rossano hanno scelto di ripartire fino ad arrivare al passo più importante: il matrimonio.

Il 23 settembre 2026, a Greve in Chianti, si sono detti sì circondati dalle persone più care. Una cerimonia intima, come desiderato dalla coppia, che ha trasformato in realtà quel nuovo inizio che Vanessa e Rossano sono riusciti a costruire dopo essersi ritrovati.