Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, dove si sono sposati: la location da favola

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno coronato il loro amore con le nozze in Toscana. Per la festa hanno scelto una location da favola immersa nel cuore del Chianti

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IPA Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno scelto la Toscana per festeggiare il loro matrimonio. La coppia si è sposata il 23 settembre 2026 a Greve in Chianti, circondata dagli affetti più cari e da alcuni amici del mondo dello spettacolo. E se inizialmente era stato reso noto soltanto il luogo dei festeggiamenti, senza indicare la struttura che aveva accolto il ricevimento, a svelare la location è stato un commento apparso su Instagram. La scelta è ricaduta su Vignamaggio, storica tenuta che ha rivolto pubblicamente i suoi auguri ai neosposi.

La location toscana del matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

A fornire l’indizio decisivo è stato direttamente il profilo Instagram di Vignamaggio. Sotto la foto delle nozze pubblicata da Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, la struttura ha lasciato un messaggio che non è passato inosservato: “Una meraviglia per gli occhi e per il cuore! È stato un onore custodire i vostri sorrisi e la vostra gioia questa sera! Vi auguriamo una vita piena di questa stessa luce”.

Parole che hanno così permesso di individuare Vignamaggio come la location scelta per i festeggiamenti. La coppia, da sempre molto riservata, non aveva indicato il nome della struttura nei post dedicati alle nozze, limitandosi a condividere uno scatto in bianco e nero del giorno del sì.

Prima del ricevimento, la Incontrada e il marito sono stati avvistati in Piazza Matteotti a Greve in Chianti, dove hanno scattato alcune fotografie e realizzato delle riprese. Il sindaco Paolo Sottani ha spiegato alla stampa che il rito civile non si è svolto in municipio e che amici e parenti sono stati poi accolti in una villa della zona per una due giorni di festeggiamenti.

Vignamaggio, la tenuta immersa nelle colline del Chianti

La scelta è dunque ricaduta su Vignamaggio, storica tenuta adagiata sulle colline del Chianti e circondata da oltre 400 ettari di vigneti, oliveti, boschi, orti e giardini. Una proprietà dalla storia antichissima, attiva fin dal 1404, che oggi ospita anche ricevimenti e matrimoni.

Uno dei suoi spazi più suggestivi è il Borgo di Vignamaggio, riportato al suo splendore dopo un accurato intervento di restauro. Al centro si trova una villa del XV secolo, circondata da giardini e caratterizzata da salotti affrescati, ampie sale, corti e pergolati ricoperti di glicini e rose.

Il Borgo comprende inoltre 17 suite, un teatro da 144 posti, una cappella con affreschi settecenteschi e una grande serra in vetro affacciata sulla vallata. A completare il panorama ci sono filari di cipressi, vigne, ulivi e una piscina a sfioro immersa nel verde. Una cornice che ben si presta a un ricevimento elegante ma lontano dai riflettori.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Per raccontare il matrimonio ai follower, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno pubblicato una fotografia in bianco e nero che li ritrae insieme davanti a una scenografia floreale. La conduttrice e attrice ha scelto un abito bianco firmato Antonio Riva, dalla linea pulita e aderente sul busto, completato da un importante strascico. Laurini ha invece indossato un completo scuro con camicia bianca e papillon.

A condividere la giornata con loro una grande famiglia allargata di parenti e amici. Tra gli ospiti famosi: Claudio Bisio, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio e il regista Gabriele Pignotta. Non c’erano Alessandro Siani e Carlo Conti, impegnati con Tale e Quale Show. I due hanno però inviato un messaggio di auguri in diretta tv.

Dopo una storia iniziata circa diciassette anni fa, la nascita del figlio Isal e la crisi attraversata nel 2022, Vanessa e la sua dolce metà hanno così celebrato il loro legame nel cuore della Toscana, terra cara a entrambi.