Chi è Daniela, la sorella di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha una grande famiglia, coesa e unita: la conduttrice, oltre a Eleonora, attrice di successo che ha recitato in diversi film per il grande e piccolo schermo, ha un’altra sorella, Daniela, che lavora come consulente e produttrice televisiva.

Malgrado i capelli corti e biondo platino, la somiglianza con Barbara è evidente: stesso taglio degli occhi e sorriso aperto e sincero. Come la presentatrice, che ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua famiglia – ad eccezione di rari selfie con le sorelle – la donna è molto riservata e si sa davvero poco della sua vita privata.

Daniela, che ha tre anni in meno di Barbara, ha trascorso la sua infanzia insieme a lei e a Eleonora. Tutte e tre portano il cognome di papà Rodolfo, ma sono state cresciute da Wanda, dopo la scomparsa prematura della prima moglie, Vera. Una perdita che ha lasciato un grande vuoto nel cuore della popolare conduttrice, che aveva solo 11 anni quando la madre è venuta a mancare.

Il trio delle sorelle D’Urso, nonostante le incomprensioni – come in ogni famiglia – e i tanti impegni, è molto unito: Daniela, infatti, ha preso più volte le parti della sorella maggiore, che spesso a causa del suo lavoro si ritrova al centro di gossip e polemiche. In più di un’occasione la produttrice televisiva si è sfogata sul suo profilo Instagram, difendendo Barbara.

Daniela è stata al centro dell’attenzione mediatica, prima quando ha replicato su Twitter alle parole di Pietro delle Piane, attore e compagno di Antonella Elia, che si è scontrato con la conduttrice nel suo show Live – Non è la D’Urso; poi quando è intervenuta duramente su Instagram per difendere Barbara dalla frase infelice postata da Yari Carrisi.

In questi commenti Daniela è solita utilizzare l’hashtag #sorellanza, proprio per sottolineare il forte legame con la sorella.

Il clan D’Urso è numeroso e non si esaurisce qui: una famiglia di artisti, che ha espresso in vari modi la sua vena artistica. Fabiana, l’altra sorella di Barbara, è una sceneggiatrice, Alessandro lavora nel mondo della fotografia, mentre Riccardo, che vive in Giappone, ha seguito le orme della conduttrice e si occupa di televisione.