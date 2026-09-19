Chi è Benedetta Cimatti che interpreta Ennia in Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Benedetta Cimatti

Benedetta Cimatti è l’attrice che interpreta Ennia in Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano il film che racconta la vita di Giovannino Guareschi, scrittore famosissimo, noto soprattutto per il suo stile irriverente e ironico che lo portò più volte ad uno scontro con le istituzioni.

Chi è Benedetta Cimatti

In Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano, Benedetta Cimatti veste i panni di Ennia, grande amore del protagonista a cui presta il volto Giuseppe Zeno. Classe 1989, l’attrice è nata a Faenza e sin da giovanissima ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione, sognando il teatro.

Dopo aver conseguito il diploma, Benedetta si è trasferita a Roma con l’obiettivo di diventare un’attrice e ha frequentato l’Accademia di recitazione Fondamenta. Nel 2012 ha debuttato a teatro con Metamorfosi, in seguito ha recitato in Gli abiti del male e in numerosi spettacoli. L’esordio sul piccolo schermo è arrivato nel 2013 grazie alla celebre fiction Fuoriclasse con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè, dove ha interpretato il ruolo di Chiara Biffi.

L’anno successivo è apparsa in Rex VIII con il ruolo di protagonista, ed è entrata nel cast di Vegan Chronicles, serie web di successo. Il grande successo però è arrivato grazie alla serie tv l’Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli dove ha interpretato la sovrintendente Buffarini.

Proprio grazie a quel ruolo, l’attrice si è fatta notare, vincendo l’Oscar dei Giovani durante la 45esima edizione delle Giornate d’Europa.

Nel 2014 è arrivato anche il cinema con Un boss in salotto, film di enorme successo con Luca Argentero, Rocco Papaleo e Paola Cortellesi. Ha poi recitato in Ricordi? con Luca Marinelli, nella fiction La porta rossa, e nel film La strada di casa con Sergio Rubini e Alessio Boni.

Fra le sue interpretazioni più intense c’è senza dubbio quella di Rachele Guidi, moglie di Benito Mussolini, nella serie M – Il figlio del secolo con protagonista Luca Marinelli e diretta da Joe Wrigh.

“La sfida più difficile – aveva raccontato qualche tempo fa – è stata approcciarmi a lei senza avere un pregiudizio iniziale che inevitabilmente, dato lo spaccato di storia drammatico che raccontiamo, avevo. Collocare questa figura femminile in un contesto così difficile è stato complicato. Non dovevo farmi influenzare negativamente”.

Fra i suoi ultimi lavori c’è Il Dio dell’Amore, film del regista Francesco Lagi in cui interpreta Lidia, una maestra elementare.

Benedetta Cimatti, il fidanzato e l’amore per la psicologia

Per quanto riguarda la vita sentimentale Benedetta Cimatti è sempre stata molto riservata. L’attrice non ha mai parlato delle sue storie d’amore, condividendo su Instagram solo notizie legate al suo lavoro. In passato Benedetta aveva parlato di una persona speciale nella sua vita, senza svelarne l’identità, ma non è chiaro se oggi sia ancora impegnata sentimentalmente.

Nel frattempo, oltre alla recitazione, ha iniziato a studiare Psicologia. “Sto studiando psicologia, quindi mi affascina molto l’idea di esplorare storie legate alla mente. Mi piacerebbe raccontare lo sguardo femminile delle prime psichiatre: sarebbe un progetto davvero stimolante”, ha raccontato di recente.