Tiziana Aristarco è morta, chi era la regista di Mina Settembre: l’addio di Serena Rossi

Se n'è andata Tiziana Aristarco, regista di Mina Settembre e di numerose fiction italiane: il ricordo commosso di Serena Rossi

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Serena De Filippi

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Tiziana Aristarco è morta, chi era la regista di Mina Settembre: l’addio di Serena Rossi
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Tiziana Aristarco
Chi era Tiziana Aristarco? Quali sono i lavori di Tiziana? Cosa ha detto Serena Rossi di Tiziana?

“Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante”, con queste parole Serena Rossi ha annunciato la scomparsa di Tiziana Aristarco, regista di Mina Settembre e della fiction storica Un Medico in Famiglia, dove era approdata nella prima stagione in veste di aiuto regista. Una grande professionista del mondo dello spettacolo, che ha diretto documentari, film e fiction: “Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli”, ha ricordato la Rossi nel suo omaggio.

Tiziana Aristarco è morta a 66 anni

Era nata a Milano, il 19 febbraio 1960, figlia di Guido Aristarco, critico cinematografico, e cresciuta, come amava dire, “a pane e cinema”. Il padre, tra le firme più autorevoli della critica italiana nonché fondatore della rivista Cinema Nuovo, da bambina la portava in sala nel pomeriggio, e la sera si ritrovavano a discutere delle pellicole appena viste. Un’eredità che avrebbe orientato, quasi senza che lei se ne accorgesse, tutto il suo cammino.

Il debutto professionale arrivò in Rai, dove mosse i primi passi come aiuto regista. Prima di dedicarsi alla fiction, si misurò con generi diversi, dai documentari ai programmi culturali: collaborò alla scrittura del soggetto del film La ragazza di via Millelire e curò lavori televisivi come Sottovoce di Gigi Marzullo.

Da Un medico in famiglia a Mina Settembre

Ed è stata la serialità a consacrarla. Nel 1998 entrò nella squadra della prima stagione di Un medico in famiglia, per poi passare alla regia vera e propria, firmando numerosi episodi della seconda edizione e, anni più tardi, della sesta. Da lì una carriera fitta di titoli molto amati, da Compagni di scuola a Raccontami, passando per Provaci ancora prof!, Fuoriclasse e Come fai sbagli, fino ai più recenti La luce nella masseria e La Rosa dell’Istria.

La notorietà maggiore, però, è legata a Mina Settembre. Tratta liberamente dai racconti di Maurizio de Giovanni e ambientata tra i vicoli di Napoli, la serie affidava a Serena Rossi i panni di un’assistente sociale dal cappotto rosso, dettaglio che aveva reso subito riconoscibile un personaggio appassionato e testardo. “Il rosso è un colore rumoroso”, aveva spiegato la regista, che sulla protagonista non aveva mai nutrito dubbi: Mina, diceva, poteva avere soltanto il volto di Serena.

A salutarla per prima è stata proprio Serena Rossi, legata a lei da un affetto nato e cresciuto set dopo set. Nel suo messaggio l’attrice ha rievocato le risate, le avventure e la fatica condivise per le strade di Napoli.

Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza. Questo lo sanno tutti. Tu sei stata molto più…una guida, un porto sicuro. Un mix tra tenacia, grande ironia e dolcezza infinita. Ci capivamo al primo sguardo, io e te. Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli con quel cappottino rosso e quanti abbracci caldi… quanto amore hai regalato a tutti noi. Questo resta per sempre. Grazie. Mi mancherai immensamente. La tua Serena”.

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